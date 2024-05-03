С ветерком: скоростной режим изменился на трассе Астана-Темиртау

На участке автомобильной дороги «Астана-Темиртау» скоростной режим увеличен с 120 до 140 км/час, передает агентство Kazinform со ссылкой на QazAvtoJol.

Как отмечается в предписании Комитета административной полиции МВД РК от 26 апреля 2024 года, изменение скоростного режима наступает с километра 1305 до 1327: участок от поселка Бабатай до поселка Аршалы.

Однако на участке платной дороги «Астана-Темиртау» возле транспортной развязки рядом с поселком Аршалы, протяженностью 4 км (от 1327 км +350 м до 1331 км +450 м автомобильной дороги республиканского значения «Екатеринбург-Алматы»), действует ограничение скорости до 120 км/час.

Ранее, в мае 2023 года, по предписанию отдела полиции Аршалынского района департамента полиции Акмолинской области МВД РК, на том же участке автомобильной дороги с километра 1305 по 1327 было введено временное ограничение скоростного режима с 140 км/час до 120 км/час.

Филиал дирекции платных автомобильных дорог АО «НК «ҚазАвтоЖол» сообщает, что этот участок относится к категории 1-А «Автомагистраль», где согласно правилам, устанавливающим порядок движения по автомагистралям, максимальная скорость движения составляет 140 км/час.

На автомобильных дорогах республиканского значения установлены следующие ограничения скоростного режима: