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    С уверенностью говорю о прямом участии террористов, зарубежных боевиков в агрессии против Казахстана – Президент РК

    10 Января 2022, 14:29

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С уверенностью говорю о прямом участии террористов, в том числе зарубежных боевиков, в агрессии против Казахстана. Об этом заявил Глава государства Касым-Жомарт Токаев в ходе внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Причинен огромный материальный ущерб, размер которого оценивает специальная правительственная комиссия. С уверенностью говорю о прямом участии террористов, в том числе зарубежных боевиков, в агрессии против Казахстана. Не случайно бандиты нападали по ночам на морги, забирали и увозили тела своих погибших подельников. Они также забирали тела боевиков прямо с поля боя», - сказал Глава государства.

    По его словам, это практика международных террористов известного происхождения.

    «Именно таким образом они заметают свои следы. На лицо замысел формирования на нашей территории зоны хаоса, с последующим захватом власти», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    ОДКБ Президент Казахстана Совбез РК ЧП-2022
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