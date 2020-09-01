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С уроков добропорядочности начался новый учебный год в Казахстане

1 Сентября 2020 10:11
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С уроков добропорядочности начался новый учебный год в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня по инициативе Агентства РК по противодействию коррупции при поддержке Министерства образования и науки в честь Дня знаний во всех учебных заведениях страны проходит единый онлайн общереспубликанский «Час добропорядочности», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу агентства.

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Основная цель мероприятия – формирование у подрастающего поколения антикоррупционной культуры и привитие важнейших нравственных ценностей: честность, справедливость, порядочность и доверие.

Онлайн-лекция посвящена разъяснению принципа справедливости великого мыслителя Туранской степи XII века Ходжа Ахмеда Яссави.

Роль Яссави в развитии тюркского мира неоспорима, впоследствии его наследие сыграло огромную роль в становлении дружественных отношений между тюркскими государствами.

Елбасы Н.А. Назарбаев отметил, что духовное наследие Х.А. Яссави определило систему духовных знаний всей Центральной Азии, в частности, Казахстана и всех тюркских государств.

В видеолекциях учащиеся и студенты знакомятся с изречениями великого мыслителя, собранными в «книге мудрости» Диуани-Хикмет, призывающими к таким человеческим ценностям, как честность и справедливость, добропорядочность и скромность, доброта и благоразумность.

Видеоурок при поддержке Министерства информации и общественного развития транслируется в эфирах республиканских и региональных телеканалов, а также размещен на YouTube-канале агентства и в социальных сетях.


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#Образование   #Другие государственные органы   #Общество  
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