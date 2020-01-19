+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -5 °С
Алматы: -4 °С
USD 376.51 EUR 418.91
RUB 6.13 CNY 54.90
Скачать
Новости
Вся лента >>>

С улиц Атырау вывезли 300 тонн снега, расчистка продолжается

19 Января 2020 16:30
Поделиться:
С улиц Атырау вывезли 300 тонн снега, расчистка продолжается

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – С улиц Атырау было собрано и вывезено за пределы города 300 тонн снега. Уборка снега продолжается, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме

Какие дороги закрыты из-за непогоды в Казахстане
Трассу Нур-Султан-Павлодар закрыли из-за метели Трассу Нур-Султан – Павлодар закрыли для всех видов транспорта Перегородившую путь транспорту фуру отбуксировали с трассы в Акмолинской области

«18 января в очистке улиц города от снега было задействовано около 350 рабочих и двух десятков единиц специальной техники. Работы продолжались до полуночи. Сегодня утром они возобновились. На улицах в сборе снега и его вывозке уже задействовано 42 единицы специальной техники», - сообщили в пресс-службе городского акимата.


Как сообщалось, в Атырау в субботу с утра пошел сильный снег, не прекращавшийся целый день. Впервые в этом зимнем сезоне на улицы вышла снегоуборочная техника и рабочие «Спецавтобазы».

«Всего в расчистке городских улиц и выходах на трассы принимают участие 15 единиц техники. Это тракторы со специальными лопатами и щетками, комбинированные КамАЗы, с которых струями разбрасывается песок (эти машины оборудованы и скребками), а также три погрузчика. Техника работает в двух направлениях: улицы Тайманова – Сатпаева - Абулхаир хана - Владимирская - Алиева - Амандосова - Абая - Азаттык – Махамбета с выходом на досорскую трассу. Второе направление: улицы Курмангазы - Ауэзова - С. Датова - микрорайон Алмагуль - улица Баймуханова», - сообщает пресс-служба городского акимата.


Кроме техники в расчистке улиц и тротуаров занято 337 сотрудников «Спецавтобазы». Помимо расчистки они обрабатывают соляным раствором опасные перекрестки и въезды-съезды с мостов. Напомним, в городе уже больше двух недель закрыт Центральный мост. Причина, по которой его закрыли, до сих пор не названа. Как и сроки, на которые он закрыт.




Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Атырауская область, Акимат, Дороги,
Поделиться:

Автор:

А. Соколов

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
rusred@inform.kz

Архив