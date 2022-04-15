С укусами клещей поступают в больницы жители Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — В Костанайской области с наступлением тепла уже активизировались клещи. С укусами насекомых уже обращаются взрослые и дети, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«На 14 апреля в лечебные организации области обратились 6 человек с укусами клещей, из которых один ребенок»,- прокомментировали в департаменте санэпидконтроля Костанайской области.

В ведомстве уточнили, что при условии выделения возбудителей, будет оцениваться риск заражения населения, проживающего в эндемичных районах.

Также, в рамках эпизоотологического мониторинга за распространенностью возбудителей туляремии и клещевого энцефалита, специалистами областного департамента, городского управления санитарно-эпидемиологического контроля и филиала национального центра экспертизы на следующей неделе будет организован выезд по сбору клещей на территорию Костанайского и Алтынсаринского районов.