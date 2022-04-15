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    12:00, 15 Апрель 2022 | GMT +6

    С укусами клещей поступают в больницы жители Костанайской области

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    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — В Костанайской области с наступлением тепла уже активизировались клещи. С укусами насекомых уже обращаются взрослые и дети, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «На 14 апреля в лечебные организации области обратились 6 человек с укусами клещей, из которых один ребенок»,- прокомментировали в департаменте санэпидконтроля Костанайской области.

    В ведомстве уточнили, что при условии выделения возбудителей, будет оцениваться риск заражения населения, проживающего в эндемичных районах.

    Также, в рамках эпизоотологического мониторинга за распространенностью возбудителей туляремии и клещевого энцефалита, специалистами областного департамента, городского управления санитарно-эпидемиологического контроля и филиала национального центра экспертизы на следующей неделе будет организован выезд по сбору клещей на территорию Костанайского и Алтынсаринского районов.


    Теги:
    Здравоохранение Регионы Казахстана Костанайская область Общество
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