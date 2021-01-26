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    19:09, 25 Январь 2021 | GMT +6

    С тушей дикого кабана задержали браконьеров в Алматинской области

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    ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - С тушей дикого кабана задержаны браконьеры в Алматинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    Сотрудники природоохранной полиции Алматинской области задержали жителей села Копберлик с незаконно добытой тушей дикого кабана. В салоне транспортного средства также обнаружены четыре охотничьих ружья и собаки для загона животного.

    «24 января во время проведения ОПМ «Браконьер» на территории района инспектором природоохранной полиции ОП Каратальского района совместно с инспекторами Юго-восточного охотзоопрома, а также с егерской службой Охотхозяйства «Каратал» была остановлена автомашина УАЗ, в салоне которой лежала туша дикого кабана и четыре гладкоствольных охотничьих оружия. При проверке установлено, что три единицы оружия не зарегистрированы и используются без соответствующих документов», – сообщил инспектор УМПС ДП Алматинской области Баглан Рымжанов.

    Не редко бывает, что подозреваемые пытаются скрыться от полицейских, как в прочем и в этот раз.

    «В отношении задержанных жителей Каратальского района возбуждено уголовное производство по ст.337 ч.3 УК РК «Незаконная охота». Весь собранный материал в скором времени будет направлен в суд, для принятия окончательного процессуального решения. Ружья, которыми было убито животное, приобщено к делу как орудие преступления. Незаконные оружия после вынесения приговора будут направлены на уничтожение», – дополнил Б. Рымжанов.


    Теги:
    Борьба с преступностью Алматинская область Правоохранительные органы
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