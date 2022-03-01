С третьего класса хотела стать врачом – эндокринолог Жанар Камитбекова

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – С третьего класса она хотела стать врачом и никогда не изменяла своей мечте. По зову сердца заведующая отделением эндокринологии многопрофильной городской больницы № 1 Жанар Камитбекова выбрала сложную, в то же время, ответственную профессию врача. За труд и профессионализм она каждый день слышит оды благодарности от пациентов, однако скромно отвечает, что ей просто хочется вылечить каждого пациента. О работе с ковидными пациентами, о рекомендациях, как не заболеть диабетом – она поделилась в беседе с корреспондентом МИА «Казинформ».

«Работа врача: призвание или профессия? Должно все быть одинаково, но, конечно же, призвание должно стоять на первом месте. С третьего класса я хотела стать врачом, мне хотелось просто лечить пациентов. С 2009 года работаю здесь в станционере», - призналась врач.

Жанар Камитбекова обучалась в Актюбинском медицинском вузе. В разные годы трудилась в Талдыкоргане, Кызылорде, а затем приехала в столицу. Имеет приличный стаж работы – 25 лет.

«Наше отделение рассчитано на 50 коек. Благодарю администрацию больницы за то, что они создают все условия, чтобы пациенты вылечились. На нашей базе эндокринологии есть своя кафедра, совместно с ней выпускаем интересные статьи, монографии. Также действует школа диабетов, о которой возможно многие и не знают», - отметила заведующая отделением эндокринологии.

Школа диабета открылась в 2019 году. Если в отделение госпитализируются 30 человек, все они должны пройти обучение в этой школе. Врачи объясняют больным диабетом, как с этим жить, как считать инсулин, как уберечь свое здоровье, какие могут быть осложнения.

«Мы хотим облегчить состояние пациентов. Бывают и те, кто 20 лет болеет диабетом, но не знает, что такое стационар. Сейчас появились случаи постковидного синдрома. Раньше не было таких заболеваний, как болезнь Иценко-Кушинга. Поступают совсем молодые ребята: 98 года, 86 года рождения. Такое очень редко встречали. За 25 лет не встречала такие болезни. В студенческие годы изучали все на теории, и только сейчас болезнь проявляется – именно эндокринные заболевания. Поступала беременная женщина с жалобой на незначительную сухость во рту. Оказался первый тип диабета. Сейчас отделение перезагружено. Молодежи очень много. Сейчас заметила, что из 39% всего лишь 5 % - пенсионеры. А остальные – молодежь. С этого можно и рассчитывать статистику», - рассказала врач-эндокринолог.

Поэтому Жанар Камитбекова рекомендует вести здоровый образ жизни, чтобы не заболеть сахарным диабетом.

«Мы должны засыпать не позднее 23:00 часов. Есть гормон пролактин, который вырабатывается ночью. Например, кормящие женщины должны пораньше засыпать, потому что пролактин выделяется ночью, соответственно у женщины больше молока», - отметила врач.

В ходе нашей беседы она вспомнила, как работали врачи в пандемию и даже невольно заплакала.

«Неужели мы этот период выжили (заплакала). Всем врачам, медсестрам большой поклон. Были и те, кого мы потеряли… Когда видишь поражение легких на 90%..., а потом пациент чудом выздоравливает. Эта больница в период пандемии была переоборудована в ковидный стационар. Самых тяжелых пациентов лечили. Страха, что сами заразимся – не было. Мы были такими оптимистами. Медсестры, врачи, санитары, как конвейер. Надеваешь защитный костюм и вперед. А когда видишь результат, как пациенты выписываются домой, просто успокаиваешься. Коронавирус сделал нас сентиментальными», - призналась врач-эндокринолог.

По ее словам молодежь должна любить выбранную профессию. В первую очередь, нужно обеспечить все условия для пациентов, считает врач.

«Больной должен понимать, зачем он сюда пришел. Пациент приходит, чтобы вылечиться, мы же должны своевременно выполнять все процедуры. Я три года отговаривала дочку не поступать в медицинский вуз. А в итоге она уже студентка четвертого курса медицинской академии. Она спрашивала у меня: «Почему вы не хотите, чтобы я поступала на медицинский?», на что я ответила: «Ты видишь меня? С утра до вечера на работе. Всегда переживаю за пациентов. Я пропускаю через себя все их эмоции и стараюсь быть полезной», - добавила Жанар Камитбекова.