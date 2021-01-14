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С трех школ сорвало крыши в одном из поселков Атырауской области

14 Января 2021 19:56
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С трех школ сорвало крыши в одном из поселков Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В Атырауской области в поселке Доссор Макатского района ветром сорвало крыши с трех школ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Порывистым ветром скоростью до 19 метров в секунду в трех школах сорвало крыши в поселке Доссор Макатского района. Это средняя школа имени Шарипова, которая была капитально отремонтирована два года назад, средняя школа имени Саргунанова, построенная в 2017 году. Также пострадала Макатская школа искусств постройки 1952 года. На данный момент в этих учебных заведениях ведутся уборочные и восстановительные работы», - сообщает пресс-служба областного управления образования. Ветер практически во всех районах области не стихает.

Напомним, занятия детей младших классов отменили из-за непогоды в Атырауской области. Ряд сел и городских микрорайонов остались без света.


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#Атырауская область   #Происшествия   #Регионы   #Погода  
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Автор:

Виктор Сутягин

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