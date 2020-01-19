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вчера 23:55
С техническими нарушениями выходили на рейсы автобусы в СКО
ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области полицейские в течение двух суток проверяли автобусы, передает корреспондент МИА «Казинформ».
По информации пресс-службы департамента полиции, основная цель таких проверок - обеспечение безопасности пассажирских перевозок и дорожного движения. Полицейских интересовало наличие у водителей необходимых документов, соблюдение ими режима труда и отдыха, правил эксплуатации пассажирского транспорта, техническое состояние автобусов.
В результате в Петропавловске в отношении представителей одного из автопарков составили два протокола за выпуск на линию автобусов, не соответствующих техническим требованиям.
«Оба автобуса были сняты с маршрутов до исправления недостатков. Отступления от технических требований представляет угрозу для жизни и здоровья пассажиров. Всего по области было запрещено к эксплуатации пять автобусов», - проинформировал старший инспектор по особо важным поручениям Азамат Жамуков.
Среди нарушений, которые допускают водители общественного транспорта, лидируют разговоры по телефону за рулем, отсутствие техпаспорта, страховки и других документов, нарушение правил маневрирования, превышение скорости. Нередко полицейские выявляли отсутствие медицинской аптечки, огнетушителя. У некоторых автобусов шины не соответствовали установленным стандартам, двое ездили практически на «лысой резине».
Всего за два дня полицейские составили 241 административный протокол.
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