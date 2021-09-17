«С советских времен мечтали»: в село Павлодарской области провели водопровод

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В селе Церковное Железинского района Павлодарской области появилось централизованное водоснабжение. К нему подключили все 170 домов села, передает МИА «Казинформ».

Своими эмоциями жители Церковного поделились с акимом области Абылкаиром Скаковым во время его рабочего объезда района.

«С советских времен мечтали, ждали воду! Каждую субботу у нас как в блокадном Ленинграде было: чашки, бочки, ведра… В прошлом году нам провели настоящий, современный водопровод», – рассказал один из сельчан.

В селе также по программе «Ауыл – Ел бесігі» сделали ремонт в местной школе, обновляют сразу шесть улиц и обустраивают здание дома культуры.

Абылкаир Скаков встретился и с аграриями района. Они обсудили ход уборочной кампании – прогнозируется хороший урожай. Так, например, зерновики в Новомирском сельском округе получают не менее 18 центнеров с гектара. В предыдущие два года этот показатель не превышал 10,5. Руководитель одного из крестьянских хозяйств Георгий Черепанов рассказал о положительных результатах кооперации. Его КХ сотрудничает с тремя другими хозяйствами.

«В этом году урожай однозначно лучше, чем в предыдущие годы», - рассказали крестьяне.

Урожай картофеля с орошаемых земель в районе доходит до 450 центнеров с гектара. В одном из местных ТОО в этом году построили новое овощехранилище на 3 тысячи тонн и довели мощность своих складов до 11 тысяч тонн.

«Благодаря помощи со стороны государства у нас есть перспективы для развития. В следующем году мы планируем возвести еще одно овощехранилище», - поделился планами руководитель ТОО Тимур Кабдулов.

О промежуточных результатах уборки главе региона Абылкаиру Скакову рассказали и производители гречихи, посевы которой по области составили около половины всех посевов по стране. Фермеры только свалили культуру, но уже с подбора получают не менее 15 центнеров с гектара.

Кормозаготовители сообщили акиму о проблеме обводнения пастбищ. По словам крестьян, в районе проблематично найти подводный источник для обеспечения угодий водой.

«Крестьяне не должны оставаться с этой проблемой один на один, - подчеркнул Абылкаир Скаков. – Для этого есть геологи и специализированные организации, которые могут дать расчеты по балансу воды. В целом, что касается пастбищ, могу сказать, что в регионе планируется разработать программу залужения. Необходимо выращивать многолетние травы в тех местах, где они не растут. Мы выберем несколько населенных пунктов для реализации пилотного проекта».

В райцентре аким Павлодарской области Абылкаир Скаков пообщался с предпринимателями. Владелица комплекса придорожного сервиса рассказала о полученной помощи в благоустройстве его территории: здесь заасфальтировали парковку площадью в 3,5 тысячи квадратных метров.

«Наш комплекс приобрел совершенно другой вид, - поделилась Салтанат Кукузова. - Сейчас у нас горячая пора, заезжают водители фур, туристы, поэтому такая поддержка нам была необходима».

Также в райцентре Абылкаир Скаков побывал в школе №3 имени Мыржакыпа Дулатулы. Глава региона пообщался с детьми, среди которых есть призеры областных и республиканских конкурсов, и пожелал им успехов в учебе.