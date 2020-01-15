С социальными объектами нефтяного района ознакомился аким Атырауской области

АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ – Аким Атырауской области Махамбет Досмухамбетов свою первую рабочую поездку по региону с Макатского района, где началась 120 лет назад добыча первой казахстанской нефти, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Свое знакомство с районом аким начал с социальных объектов. В начале года в поселке Доссор при финансовой поддержке компании «Тенгизшевройл» сдан в эксплуатацию детский сад на 280 мест. Общая площадь ясли-сада «Ботакан» – около 3 000 кв. метров. Новое дошкольное учреждение обеспечит работой 89 человек. Детсад оснащен оборудованием, соответствующим самым современным требованиям. Здесь есть музыкальный и спортивный залы, в пищеблоке и прачечной установлено новое современное оборудование, приобретены удобная мебель, книги, игрушки, развивающие пособия.













«Необходимо предусмотреть все моменты, связанные с безопасностью, комфортом и развитием детей», – сказал Махамбет Досмухамбетов.

Рядом с дошкольным учреждением местные власти построили Аллею молодежи. Местные молодые лидеры надеются, что пройдет немного времени, и Аллея станет любимым местом отдыха для жителей и гостей Доссора.

Следующим объектом визита главы региона стал креативный проект центра молодежи. В Макате реализуется проект по реконструкции неиспользуемого резервуара для питьевой воды под центр для молодежи. Здесь же рассматривается вопрос открытия музея и выставочного центра.









«Проект важен для молодежи. Как обстоят дела с вытяжкой, не будет проблем? Это же неприспособленное помещение», – поинтересовался аким области.Главу региона заверили, что проект безопасен и будет сдан в срок.Аким области также познакомился с ходом строительства жилых многоэтажных домов. Ожидается, что в середине года два 60-квартирных дома будут сданы в эксплуатацию. Это позволит заметно снизить количество людей, стоящих в очереди на получение жилья.

Махамбет Досмухамбетов посетил новое здание Атырауского филиала АО «Казпочта». Объект, сданный в эксплуатацию в этом году, удобен для населения. Здесь люди смогут получать все необходимые услуги в доступном формате. Ранее функционирующее здание Казпочты было расположено в малодоступном для жителей районе. Аким области внимательно осмотрел новый объект и выслушал все предложения руководителей филиала Казпочты по улучшению работы предприятия.

На встрече с населением в районном филиале партии Nur Otan глава региона заслушал жалобы и предложения жителей района. Рахим Мухамбетов попросил акима решить вопрос с начальной школой в райцентре Макат. Сегодня здесь обучаются около 200 учащихся 1-4 классов. После этого им приходится переводиться в другие учебные заведения района. Пришедший на прием к акиму области житель Макатского района обратился с просьбой решить вопрос строительства дополнительной пристройки к школе. Это позволило бы учащимся получать полный объем знаний.





Махамбет Досмухамбетов подчеркнул, что решение этого вопроса требует дополнительного финансирования.«Вы знаете, что в области немало учебных заведений с трехсменным обучением, есть и аварийные школы. Мы должны принять во внимание этот вопрос. Все проблемы будут решаться постепенно, и этот вопрос не будет снят с повестки дня», – заверил аким области.После встречи с населением района глава региона посетил начальную школу №2, о расширении которой просили жители района. Директор школы Руслан Баймукашев ознакомил Махамбета Досмухамбетова с проектом строительства дополнительного корпуса к существующему зданию. Это требует дополнительного финансирования, будет решаться при уточнении областного бюджета.Аким области также посетил колледж нефти и газа Макатского района. Это техническое учебное заведение готовит специалистов для нефтегазовой отрасли. Производственные цеха колледжа и персонал оснащены всем необходимым оборудованием для подготовки кадров. Еще одним объектом посещения акима области стал сельский участковый пункт полиции.









В селе Байгетобе Макатского района открылся новый пункт полиции. Основная причина, по которой потребовались новые участковые пункты полиции – рост численности населения области. Между департаментом полиции и руководством области достигнута договоренность о строительстве в областном центре 20 новых участковых пунктов. В ближайшем будущем планируется увеличить их до 34. Этот пункт был построен частным предпринимателем и передан на баланс департамента полиции. Здесь расположен не только полицейский участок, но и жилое помещение, в котором проживает участковый.

Аким области отметил важность создания таких пунктов для безопасности населения.



