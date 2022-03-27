С шокирующим результатом закончился матч сборной Казахстана в квалификации Евро-2022

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Женская юношеская сборная Казахстана U-17 провела матч с командой Швейцарии в рамках второго квалификационного раунда Лиги В чемпионата Европы-2022, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Матч проходил в Вильнюсе (Литва) и закончился поражением Казахстана со счетом 0:12. К перерыву швейцарские футболистки имели преимущество в семь мячей, а во втором тайме забили еще пять.

Также в пятой группе Лиги В вместе со сборными Казахстана и Швейцарии выступает команда Литвы. Ранее Швейцария победила Литву со счетом 3:0. Матч сборных Казахстана и Литвы состоится 29 марта. Что касается сборной Швейцарии, то она набрала шесть очков и обеспечила себе участие в Лиге А в следующем отборочном цикле. Отметим, что лучшая из команд, занявших второе место, также попадет в Лигу А.