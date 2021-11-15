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С сегодняшнего дня вход в ТРЦ столицы разрешен только лицам с «зеленым» статусом

15 Ноября 2021 14:31
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С сегодняшнего дня вход в ТРЦ столицы разрешен только лицам с «зеленым» статусом

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Согласно постановлению главного государственного санврача столицы, с 15 ноября в будние и выходные дни ТРЦ смогут посещать граждане только с «зелёным» статусом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт городского акимата.

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Торгово-развлекательные центры в будние и выходные дни теперь будут работать при условии наличия у сотрудников и посетителей безопасного «зеленого» статуса, то есть при наличии вакцинации, ПЦР теста с отрицательным результатом не более 7 суток с момента отбора проб, переболевших в течение последних трех месяцев, за исключением лиц, имеющих постоянные медицинские противопоказания.

Такое решение было принято с учетом регистрации наибольшего числа нарушителей домашнего карантина в ТРЦ, а также в целях сохранения стабильной эпидситуации в столице и предупреждения дальнейшего распространения COVID-19 среди населения в преддверии праздничных дней.

Напомним, постановление санврача столицы вступило в силу сегодня, 15 ноября.



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#Нур-Султан   #Общество   #Коронавирус в РК  
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