РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    10:27, 13 Февраль 2021 | GMT +6

    С сегодняшнего дня казахстанцам разрешено не брать с собой права и техпаспорт

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – С 13 февраля казахстанцы могут не брать с собой водительские права и техпаспорт – вступают в силу соответствующие поправки, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Ранее в Казахстане за отсутствие одного из водительских документов предусматривалось предупреждение (в первый раз) или штраф 5 МРП. Теперь водителям при управлении автомобилем достаточно будет иметь при себе только один документ – удостоверяющий личность.

    Выданное в Казахстане водительское удостоверение, техпаспорт, страховой полис, а также документ, подтверждающий прохождение техосмотра, полицейский будет проверять через планшет. А в населенных пунктах и на трассах, где нет доступа к интернету, проверка будет осуществляться по каналам радиосвязи.

    Новые нормы не коснутся иностранцев, не имеющих казахстанское водительское удостоверение и управляющих транспортом, не зарегистрированным в Казахстане.

    Напомним, в декабре 2019 года Президент страны Касым-Жомарт Кемелевич Токаев поднял вопрос о проверке водительских документов через информационные системы, позволив водителям не носить с собой их бумажные варианты, и поручил МВД внести изменения и дополнения в законодательные акты. Новый закон вступает в силу с 13 февраля.

    1 февраля Главой государства был подписан закон, позволяющий не иметь при себе и не предъявлять техпаспорт, выданный в Казахстане. Данный закон был опубликован 2 февраля и вступает в силу 13 февраля.


    Теги:
    МВД РК Транспорт Главная Общество
    Сейчас читают
    Сегодня, 12:40
    Расследование начато сразу же – Талгат Ластаев об авиакатастрофе в Карагандинской области
    Сегодня, 12:34
    Глава МЧС прокомментировал информацию о сборе дани для него
    Сегодня, 12:30
    Центральное водоснабжение появится в двух районах Семея
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!