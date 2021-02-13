С сегодняшнего дня казахстанцам разрешено не брать с собой права и техпаспорт

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – С 13 февраля казахстанцы могут не брать с собой водительские права и техпаспорт – вступают в силу соответствующие поправки, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Ранее в Казахстане за отсутствие одного из водительских документов предусматривалось предупреждение (в первый раз) или штраф 5 МРП. Теперь водителям при управлении автомобилем достаточно будет иметь при себе только один документ – удостоверяющий личность.

Выданное в Казахстане водительское удостоверение, техпаспорт, страховой полис, а также документ, подтверждающий прохождение техосмотра, полицейский будет проверять через планшет. А в населенных пунктах и на трассах, где нет доступа к интернету, проверка будет осуществляться по каналам радиосвязи.

Новые нормы не коснутся иностранцев, не имеющих казахстанское водительское удостоверение и управляющих транспортом, не зарегистрированным в Казахстане.

Напомним, в декабре 2019 года Президент страны Касым-Жомарт Кемелевич Токаев поднял вопрос о проверке водительских документов через информационные системы, позволив водителям не носить с собой их бумажные варианты, и поручил МВД внести изменения и дополнения в законодательные акты. Новый закон вступает в силу с 13 февраля.

1 февраля Главой государства был подписан закон, позволяющий не иметь при себе и не предъявлять техпаспорт, выданный в Казахстане. Данный закон был опубликован 2 февраля и вступает в силу 13 февраля.