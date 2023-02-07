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С сахаром больше проблем не будет – Минторговли РК

7 Февраля 2023, 13:30
С сахаром больше проблем не будет – Минторговли РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Заместитель Премьер-Министра-министр торговли и интеграции РК Серик Жумангарин объяснил введение минимальных оптовых цен на социально значимые продукты, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы вводим оптовые цены, чтобы поддержать отечественных товаропроизводителей. На инфляцию они никакого влияния оказывать не будут, потому что сейчас цены выравниваются, поскольку разница тенге/рубль улучшается», - сказал Серик Жумангарин на брифинге в Правительстве.

В качестве примера министр привел производство сахара.

«Мы практически закончили финансировать свои сахарные заводы, и в ближайшее время мы готовы будем стартовать. Конечно, по большей части сахар будет тростниковый, но, по крайней мере, не будет проблем, которые мы видели в прошлом году. В меморандумах прописана максимальная цена в 460 тенге – это цена, которая сегодня есть у нас на прилавках», - отметил зампремьера.

«В прошлом году мы произвели 306 тысяч тонн собственного сахара из тростника и 50 тысяч из свеклы. Это очень высокий результат. Но до этого они производили чуть больше 100 тысяч», - добавил Серик Жумангарин.


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