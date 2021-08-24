С ружьем и патронами разъезжал в машине павлодарец

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Ружье и патроны изъяли у жителя Павлодарской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Дорожную безопасность на дорогах Павлодарской области осуществляют сотрудники Роты патрульной полиции департамента полиции. Только за сутки выявлено и пресечено 143 административных правонарушений, в том числе 45 водителей превысили скоростной режим, 19 управляли транспортным средством в технически неисправном состоянии, 3 водителя управляли автотранспортом в состоянии опьянения.

В полиции отметили, что в ходе осуществления рейда вблизи села Жана-Кала остановлена автомашина ГАЗ-3110. При проверке документов, 52-летний водитель повел себя подозрительно. Установлено, что в салоне автомашины под водительским сиденьем перевозил ружье ТОЗ и 17 патронов 16-го калибра. Соответствующие документы отсутствовали. С какой целью возит ружье и откуда оно, водитель пояснить не смог. По базе данных, ружье принадлежит другому человеку. Ружье и патроны изъяты.

В отношении водителя возбуждено административное производство по статье 484 части 1 КРКоАП.

Стоит отметить, что с начала текущего года павлодарскими полицейскими за нарушение порядка приобретения, передачи, учета, хранения, использования, перевозки оружия и патронов к нему привлечено к ответственности 480 граждан.