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С рогами сайгака задержали россиянина на границе в Атырауской области
6 Марта 2020 07:29
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АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – С рогами сайгака задержали россиянина на границе в Атырауской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».
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«Три сайгачьих рога были обнаружены в КамАЗе, который направлялся в сторону России через село Байда Курмангазинского района. В отношении водителя - 57-летнего гражданина России Курмангазинским районым отделом полиции возбуждено уголовное дело. Оно расследуется по статье, предусматривающей наказание за незаконное обращения с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами растений или животных (статья 339 Уголовного кодекса РК», - сообщили в пресс-службе ДП региона.
В ходе расследования предстоит выяснить, где были убиты ставшие редкими животные.
Ключевые слова: Атырауская область, Борьба с преступностью,
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