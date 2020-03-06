С рогами сайгака задержали россиянина на границе в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – С рогами сайгака задержали россиянина на границе в Атырауской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Три сайгачьих рога были обнаружены в КамАЗе, который направлялся в сторону России через село Байда Курмангазинского района. В отношении водителя - 57-летнего гражданина России Курмангазинским районым отделом полиции возбуждено уголовное дело. Оно расследуется по статье, предусматривающей наказание за незаконное обращения с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами растений или животных (статья 339 Уголовного кодекса РК», - сообщили в пресс-службе ДП региона.

В ходе расследования предстоит выяснить, где были убиты ставшие редкими животные.