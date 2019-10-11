С рейса Алматы-Караганда сняли девушку за курение электронной сигареты

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - С начала года транспортными полицейскими страны за различные административные правонарушения к административной ответственности привлечено 43 277 граждан, в том числе за нарушение запрета курения – 2 981, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции на транспорте.

Так, 11 октября текущего года в Линейное отделение полиции в аэропорту г. Караганды от представителя «FlyArystan» поступило сообщение о том, что на борту воздушного судна сообщением «Алматы-Караганда» находится правонарушитель.

В ходе проверки транспортные полицейские установили 26-летнюю жительницу г. Алматы, которая, находясь на борту воздушного судна, курила электронную сигарету. По акту командира ВС она была снята с рейса.

По данному факту составлен административный протокол по статье 441 ч 1-2 КоАП РК (Потребление табачных изделий и (или) электронных сигарет на борту воздушного судна) и наложен штраф в размере 50 МРП.