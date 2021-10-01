05:55, 01 Октябрь 2021 | GMT +6
С револьвером в авто разъезжал житель Талгара
ТАЛГАР. КАЗИНФОРМ - Револьвер изъяли из авто жителя Талгара, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.
24 сентября в городе Талгаре при проверке оперативной информации под водительским ковриком в автомашине BMW под управлением 33-летнего местного жителя участковые инспекторы Дидар Болатулы и Даут Ержанулы обнаружили револьвер.
Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по ст. 287 ч. 3 УК РК.
Проводится досудебное расследование, назначена баллистическая экспертиза.