С револьвером в авто разъезжал житель Талгара

ТАЛГАР. КАЗИНФОРМ - Револьвер изъяли из авто жителя Талгара, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

24 сентября в городе Талгаре при проверке оперативной информации под водительским ковриком в автомашине BMW под управлением 33-летнего местного жителя участковые инспекторы Дидар Болатулы и Даут Ержанулы обнаружили револьвер.

Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по ст. 287 ч. 3 УК РК.

Проводится досудебное расследование, назначена баллистическая экспертиза.