С работой медицинских объектов Караганды ознакомился Бердибек Сапарбаев

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Заместитель Премьер-Министра РК Бердыбек Сапарбаев с рабочей поездкой прибыл в Караганду. Он посетил открытую в этом году клинку «Miras» и реабилитационный центр «Life In» медицинской фирмы «Гиппократ». Вице-премьер также ознакомился с тем, как внедряется в регионе система обязательного медицинского страхования, разработанная по поручению Елбасы, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

В Караганде вице-премьер ознакомился с ходом внедрения пилотного проекта ОСМС в клинике «Miras». Здесь ему показали, как работает регистратура - в частности, как определяется статус пациента в системе, как происходит запись к врачу и дальнейшее отслеживание истории болезни. Бердыбек Сапарбаев увидел, как происходят и документируются профилактические осмотры и формируются пакеты гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и обязательного социального медицинского страхования.





Заместитель Премьер-Министра поинтересовался заработной платой сотрудников клиники. Молодой специалист, врач общей практики Абрар Шадиев рассказал, что в прошлом месяце заработал 217 тысяч тенге. Кроме того, работодатель полностью покрывает расходы врача на аренду жилья.





Клиника «Miras» открылась в январе этого года по программе государственно-частного партнерства. Сейчас к ней прикреплены 20 100 человек, из которых 7 900 детей. В сутки ее посещают 250 пациентов. Прием здесь ведут 32 врача. Учреждение оснащено всем необходимым современным оборудованием, в том числе креслами для гемодиализа.





Бердыбек Сапарбаев также посетил реабилитационный центр «Life In», принадлежащий медицинской фирме «Гиппократ». Здесь проходят амбулаторно-восстановительное лечение дети с ограниченными физическими возможностями и те, кто перенес хирургические операции. В центре оказывается более 80 видов услуг и консультируют 30 специалистов, в том числе ортопеды, травматологи, неврологи, нейрохирурги и психологи. Здесь есть программа канис-терапии. В ближайшее время планируют купить пони для иппотерапии маленьких пациентов.





Всего в Карагандинской области проживают 67436 людей с особыми потребностями, что составляет 4,9% от общего числа населения. Только в этом году для них закупили 1150 слуховых аппаратов и 1091 тифлотехническое средство – магнитофоны, диктофоны, пишущие приборы со шрифтом Брайля.

К концу этого года в регионе полностью закроют потребность в реабилитации. В области по программе государственно-частного партнерства открылись и работают несколько реабилитационных клиник на 250 коек.

Напомним, Карагандинская область стала первой, где в пилотном режиме внедрили обязательное социальное медицинское страхование. Система здесь заработала 1 сентября этого года, в то время как в других регионах страны ее внедрят лишь 1 января 2020 года.

На сегодняшний день в Карагандинской области статус в системе ОСМС определены у 81% жителей.

По данным акимата Карагандинской области, по итогам первого месяца значительно возросло потребление дорогостоящих видов диагностических исследований (КТ и МРТ). Если ранее ежемесячно оказывалось в среднем 1265 услуг, то в сентябре это количество увеличилось на 22%. На 38% улучшился доступ к реабилитационной помощи. За 8 месяцев этого года в среднем ежемесячно реабилитационную помощь получали 690 пациентов, в сентябре – этот вид помощи смогли получить 949 пациентов. Начато проведение плановых профилактических осмотров, в том числе работников трудовых коллективов с выездом медицинских бригад на места. Уже осмотрено более 15 тысяч человек.

«Первые недели «пилота» дали ожидаемые результаты. Из медицинских организаций в проектный офис поступил ряд актуальных вопросов, требующих совместного оперативного решения в рамках межведомственного взаимодействия», - отметил заместитель акима Карагандинской области Алмас Айдаров.

Мониторинг вопросов и их решение в ходе реализации пилотного проекта будет продолжаться Министерством здравоохранения до конца этого года.