С профессиональным праздником поздравил учителей Женис Касымбек

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Аким Карагандинской области Женис Касымбек в преддверии профессионального праздника встретился с учителями. Глава региона вручил лучшим педагогам награды за вклад в развитие образования и высокие достижения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Вы избрали для себя сложную, но в высшей степени благородную профессию. Именно от ваших личных качеств и педагогического мастерства, мудрости, терпения, душевной чуткости во многом зависит, с какими знаниями вступит во взрослую жизнь молодое поколение наших граждан, к каким нравственным ориентирам оно будет стремиться. Со стороны государства делается немало для поднятия престижа педагогической профессии. Так, по поручению Главы государства заработная плата учителей увеличена на 50%», – отметил Женис Касымбек.

Аким области рассказал о помощи учителям на региональном уровне. Молодым педагогам начали предоставлять служебное жильё. Квартирами обеспечивают специалистов, приехавших в районы по программе «С дипломом – в село!». Социальную поддержку получили более восьми тысяч сельских педагогов.

Женис Касымбек вручил нагрудные знаки «Қарағанды облысының білім беру саласының құрметті педагогы». Областной знак отличия учредили в прошлом году для повышения престижа учительского труда. К нему прилагается денежное вознаграждение в размере миллиона тенге.

В этом году знака отличия удостоены пять педагогов: Гульжан Алибаева, учитель начальных классов школы-гимназии имени Жамбыла Акылбаева Шетского района; Натаван Абушова, директор школы-лицея №14 отдела образования Абайского района; Лазат Темерханова, директор областной специализированной школы-интерната «Дарын»; Владимир Закамолкин, директор Саранского высшего гуманитарно-технического колледжа имени Абая Кунанбаева, преподаватель химии; Назира Кусаинова, учитель русского языка и литературы гимназии имени Магжана Жумабаева г. Караганды.

У каждого из них за плечами многолетний опыт работы и свои особенные заслуги.

К примеру, во время перехода на дистанционное обучение многим учителям области помогла методика Гульжан Алибаевой.

«Конечно, сначала боялись, как давать детям знания дистанционно. Преодолели страх, научились работать по-новому. Я подготовила авторский курс, проводила тренинги и семинары для коллег по разным предметам – казахскому языку, математике, естествознанию. Для дистанционного обучения имеется много современных ресурсов, и мы их использовали», – говорит сельский учитель начальных классов.

На встрече также наградили 14 победителей областного этапа республиканского конкурса «Лучший педагог».

Чествование учителей проходит по всей области. Педагогам ко Дню учителя вручают ведомственные награды, почётные грамоты и благодарственные письма.