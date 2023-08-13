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    12:08, 13 Август 2023 | GMT +6

    С профессиональным праздником поздравил строителей Управделами Президента РК

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Айбек Дадебаев, Управляющий делами Президента РК, поздравил строителей с праздником, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

    «Хочу поздравить работников системы УДП – представителей строительной отрасли с сегодняшним профессиональным праздником! Выражаю вам признательность за труд, мастерство и преданность делу! Коллектив «Казстройсистемы» работает на строительном рынке более 18 лет, обеспечивая технический надзор за качеством и ходом строительно-монтажных работ. За это время совместно с отделом капитального строительства УДП было построено немало уникальных объектов, среди которых монумент «Байтерек», здания резиденции Президента Республики Казахстан - «Акорда», Национальной библиотеки Республики Казахстан в г. Астана, Дворца мира и согласия, крытого стадиона на 30 000 зрительных мест, клинико-реабилитационного комплекса на 200 коек с Центром ядерной медицины и другие. Профессиональные навыки и знания строительных подразделений Дирекции административных зданий помогают содержать в порядке Дом министерств, здания Правительства и Парламента, другие объекты, которые находятся в зоне ответственности УДП. В этот замечательный день хочу пожелать вам, дорогие строители, новых трудовых успехов, процветания, крепкого здоровья и семейного благополучия!», - сказал Айбек Дадебаев.


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