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    07:55, 23 Июнь 2021 | GMT +6

    С профессиональным праздником поздравил полицейских аким Акмолинской области

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    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – В преддверии профессионального праздника аким Акмолинской области Ермек Маржикпаев поощрил благодарственными письмами 20 сотрудников полиции, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции региона.

    В департаменте полиции Акмолинской области состоялось торжественное мероприятие, в котором приняли участие глава региона Ермек Маржикпаев, руководители правоохранительных органов Акмолинской области, начальник департамента полиции Акмолинской области генерал-майор полиции Арманбек Баймурзин, представители Совета ветеранов, руководство и личный состав служб и подразделений департамента.

    Собравшиеся в торжественной обстановке отдали дань памяти погибшим сотрудникам органов внутренних дел. Глава региона Ермек Маржикпаев и руководители правоохранительных органов возложили венки и цветы к обелиску.

    В этот же день прошло торжественное собрание, посвященное профессиональному празднику. С Днем казахстанской полиции ветеранов и личный состав поздравили аким области Ермек Маржикпаев и председатель областного суда Досжан Амир.

    Поблагодарив полицейских за службу, Ермек Боранбаевич отметил, что в текущем году многое сделано для укрепления материально-технической базы департамента полиции. Глава региона пожелал личному составу успехов на службе и выразил надежду, что полицейские региона и впредь будут добросовестно исполнять возложенные на них задачи.

    «Аким Акмолинской области поощрил благодарственными письмами двадцать сотрудников полиции», – добавили в ведомстве.

    Оксана Матасова.


    Теги:
    Общество Акмолинская область
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