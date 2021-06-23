С профессиональным праздником поздравил полицейских аким Акмолинской области
В департаменте полиции Акмолинской области состоялось торжественное мероприятие, в котором приняли участие глава региона Ермек Маржикпаев, руководители правоохранительных органов Акмолинской области, начальник департамента полиции Акмолинской области генерал-майор полиции Арманбек Баймурзин, представители Совета ветеранов, руководство и личный состав служб и подразделений департамента.
Собравшиеся в торжественной обстановке отдали дань памяти погибшим сотрудникам органов внутренних дел. Глава региона Ермек Маржикпаев и руководители правоохранительных органов возложили венки и цветы к обелиску.
В этот же день прошло торжественное собрание, посвященное профессиональному празднику. С Днем казахстанской полиции ветеранов и личный состав поздравили аким области Ермек Маржикпаев и председатель областного суда Досжан Амир.
Поблагодарив полицейских за службу, Ермек Боранбаевич отметил, что в текущем году многое сделано для укрепления материально-технической базы департамента полиции. Глава региона пожелал личному составу успехов на службе и выразил надежду, что полицейские региона и впредь будут добросовестно исполнять возложенные на них задачи.
«Аким Акмолинской области поощрил благодарственными письмами двадцать сотрудников полиции», – добавили в ведомстве.
Оксана Матасова.