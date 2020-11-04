С проектом «Мелодии Великой степи» в Карагандинскую область приехал телеканал Dombyra
КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Карагандинскую область прибыла съёмочная группа телеканала Dombyra с проектом «Мелодии Великой степи». Главный интерес - запись исполнителей народных и традиционных песен: жыр, жырау, терме, дастан и кюй. Это своего рода экспедиция, в ходе которой операторы и руководитель канала посетят два города и пять районов Сарыарки, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Начались съёмки в Караганде, а продолжатся в Шетском, Бухар-Жырауском, Жанааркинском, Каркаралинском и Актогайском районах. Последний пункт назначения - Жезказган.
«Телеканал Dombyra был запущен в марте 2019 года. Наша цель - передать национальное искусство следующему поколению, рассказать о традициях и обычаях казахского народа. В каждом регионе исполнение песен разное. Поэтому с прошлого года мы начали выезжать в экспедиции по Казахстану. Провели съёмки почти во всех областях. Из Карагандинской области отправимся в Павлодарскую. Это будет завершающим этапом экспедиции», - рассказал директор телеканала Dombyra Канат Ержигитов.
В планах у руководства канала проводить такие выезды ежегодно. Причём рассказывать не только об исполнителях, но и об истории создания песен. Показывать местность, где родилась та или иная мелодия.
Программа, посвящённая исполнителям Карагандинской области, выйдет в эфир в конце ноября.
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