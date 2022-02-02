С продажей алкоголя несовершеннолетним борются в Павлодарской области
ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В 2022 году за незаконную продажу алкогольной продукции в Павлодаре к административной ответственности привлекли 12 индивидуальных предпринимателей, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
«При очередном патрулировании участковый инспектор полиции заметил, что молодой человек вышел из магазина с парой банок алкогольной продукции. На вопрос, для кого 17-летний юноша приобрёл спиртное, ответил, что об этом его попросил дядя: также парень рассказал, в каком магазине приобрёл алкоголь», - сообщили прессе в департаменте полиции Павлодарской области.
В своё оправдание и на вопрос полицейского, почему продавец не удостоверилась в том, что покупателю уже есть 21 год, она заявила, что парень выглядит старше своего возраста, поэтому проверять документы не стала. За безответственность и нарушение закона продавцом владельца магазина привлекли к административной ответственности по административной статье «Нарушение требований законодательства Республики Казахстан по реализации алкогольной продукции». Материал направлен в суд.
«Аналогичный факт выявлен полицейскими около 11.00 часов. Бредущий по улице мужчина с «маечкой» полной спиртного также не остался без внимания бдительных полицейских», - отметили в ведомстве.
Продавший ему эти напитки владелец магазина тоже будет привлечён к ответственности, дело направлено в суд, так как реализация алкогольной продукции с крепостью больше 30% с 21.00 часов до 12.00 часов запрещена.
«Всего в текущем году за незаконную продажу алкогольной продукции в Павлодаре к административной ответственности привлечено 12 индивидуальных предпринимателей», - дополнили в пресс-службе ДП.
Видео ДП Павлодарской области.
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