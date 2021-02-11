С проблемами и благодарностями обратились сельчане к главному акмолинскому полицейскому

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Главный акмолинский полицейский посетил четыре села Астраханского и Атбасарского районов, в которых ознакомился с работой опорных пунктов и провел приемы граждан, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Акмолинской области.

Поездки по регионам области главного акмолинского полицейского продолжаются. Теперь начальник департамента полиции генерал-майор Арманбек Баймурзин посетил четыре участковых пункта полиции сел Астраханка и Новочеркасского Астраханского района, а также сел Новосельское и Покровки Атбасарского района. Глава ведомства провел также оперативные совещания по итогам 2020 года.

В населенных пунктах был проведен традиционный прием граждан, состоялись встречи с личным составом и ревизия участковых пунктов полиции. По словам руководителя ведомства, такие встречи позволяют понять, за что благодарят полицию и помогают определить круг проблемных вопросов.

Житель села Новочеркасское с ограниченными возможностями Сергей Остапенко поднял вопрос установки пешеходного перехода на республиканской трассе, которая проходит через село.

«Я инвалид и выражаю сейчас желание многих жителей, пешеходный переход необходим», - признался С. Остапенко.

Глава департамента полиции заверил мужчину, что в самое ближайшее время специальной комиссией будет проведено обследование этого участка автодороги, по результатам которого будет выдано предписание на установку дорожного знака с соблюдением всех требований.

На приёме обратился также старожил села, ветеран ОВД Иван Федоненко, который родился и вырос в селе Астраханка. Поступив на службу участковым инспектором села Новочеркасское, он когда-то остался в селе на постоянное жительство. И. Федоненко отметил, что в его бытность участковым такого технического оснащения, как сейчас, не было. В настоящее время, находясь на заслуженном отдыхе, мужчина не остаётся в стороне, помогает полиции.

«Отрадно, что участковые находятся в центре реформы МВД. Считаю это правильным, ведь от них зависит результат профилактической работы и раскрытия преступлений», - отметил ветеран. В селе Новочеркасское Астраханского отдела полиции функционируют 45 камер видеонаблюдения, установленные директором ТОО КТ «Федоренко и К», которые являются главным подспорьем в работе участкового инспектора М. Алимжанова.

В участковом пункте полиции села Покровка Атбасарского района глава акмолинской полиции побеседовал с участковым инспектором Данияром Мустафиным, который служит в органах внутренних дел с 2018 года. Для решения жилищного вопроса совместно с исполнительными органами села Покровка и представителями бизнеса начато строительство нового участкового пункта полиции и жилья для участкового инспектора.

Сейчас в селе Покровка проживает 1136 человек, на обслуживаемом административном участке директором ТОО «Әріп Агро» установлены 86 видеокамер наблюдения, с помощью которых участковым инспектором раскрыто 128 административных правонарушений.

В селе Новосельское Атбасарского района на личный прием к главе департамента полиции обратились четверо.

Жительница района Майя Захарчук поблагодарила полицейских за работу и рассказала, как участковый инспектор Жалгас Жабикеев 31 декабря 2020 года в 23:45 доставил в больницу маму ее супруга, у которой в это время произошел приступ. По утверждению врачей, промедление могло стоить пожилой женщине жизни. Участковый инспектор позже помог женщине с супругом добраться домой.

Подспорьем в работе участкового являются 164 камеры видеонаблюдения, установленные по периметру поселка. С момента их установки в разы уменьшились кражи и мелкие хищения, отмечают как полицейские, так и сами жители села.

«Анализируя поступившие обращения, необходимо отметить, что наиболее часто акмолинцы обращаются с вопросами, касающимися административных материалов, расследования уголовных дел, а также с благодарностями к сотрудникам полиции за оказанную помощь и поддержку. Каждое обращение тщательно анализируется, главой ведомства лично изучаются и берутся на контроль наиболее проблемные дела», - отметили в ведомстве.

В работе оперативных совещаний, состоявшихся в этот день, приняли участие прокуроры и акимы районов. Ряд важных задач по взаимодействию государственных органов нашел свое решение в ходе совещания. Руководителям служб были даны конкретные поручения по рассмотренным вопросам. Кроме того, состоялось награждение сотрудников, образцово исполнивших служебный долг. Благодарственными письмами были поощрены и волонтеры регионов.