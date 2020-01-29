С проблемами Атырауской области знакомится Бауыржан Байбек

АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ – Первый заместитель председателя партии «Nur Otan» Бауыржан Байбек, находящийся в Атырауской области, знакомится с проблемами региона, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В первый день рабочей поездки в Атыраускую область Бауыржан Байбек побывал в отдаленных от областного центра населенных пунктах Макатского и Жылыойского районов. В поселке Доссор Бауыржан Байбек встретился с жителями микрорайона «Бирлик». Ранее в местных СМИ неоднократно поднимался вопрос о необходимости строительства здесь пешеходного моста через железнодорожные пути.

«Жилой массив расположен преимущественно на одной стороне, а социальные объекты, в том числе две школы и детский сад, на другой. Рассмотрел на месте данный вопрос. Поднимаются жителями и другие актуальные проблемы, связанные с ремонтом дорожной и инженерной инфраструктуры. Решение озвученных вопросов взято на контроль партии. Что касается пешеходного моста, то, по информации руководства региона, он будет построен не позднее середины следующего года. Конкретные результаты будут представлены общественности», - написал Бауыржан Байбек в своем Instagram.

В ходе поездки первый зампред «Nur Otan» встретился с членами одной из крупнейших первичных партийных организаций Атырауской области, работающей на базе предприятия «Доссормунайгаз». По словам работников, актуальным в регионе остается вопрос трудоустройства и конкуренции с иностранными рабочими.

На встрече с работниками сферы здравоохранения разговор зашел о высокой детской смертности в области.

Этот факт подтвердил руководитель атырауского областного управления здравоохранения Байтолла Газизов. По его словам, в 2018 году в регионе скончались 76 детей, в 2019 году – 89. С начала 2020 года уже двое.

«Мы разработали целый план мероприятий по снижению детской смертности. Для этого снова вернули бывшего руководителя областной детской больницы. Он настоящий профессионал своего дела», - сказал Байтолла Газизов.

Бауржан Байбек рекомендовал партийцам сделать больший акцент на профилактических мероприятиях. Развивать в области массовый спорт, чтобы люди воспринимали его не как отдых, а как стиль и образ жизни. Кроме того, он отметил, что в планировании семьи должны участвовать не только женщины, но и мужчины. К сожалению, мужчины редко обращаются к врачам и надо ломать этот стереотип.

«Чтобы родить здоровых детей, родители должны быть здоровы. Поэтому нужно призвать и мужчин следить за своим здоровьем, планировать семью. Помните, в американских фильмах всегда показывают, как люди занимаются спортом, утренней пробежкой, почему они это делают? Потому что так они заботятся о своем здоровье, потому что у них вся жизнь в кредите - учеба, жилье и так далее, если человек заболеет, то у него не будет работы, останется на улице. Американцы говорят: министры здравоохранения – это министры болезни, а мэры – министры здоровья! Потому что именно мэры могут воздействовать на общество», - сказал Б. Байбек.