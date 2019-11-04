С приходом газа тарифы на тепло повысятся в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Тарифы на тепло повысятся в столице с приходом газа. Об этом заявил заместитель акима города Нур-Султан Ермек Кизатов на брифинге в СЦК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Тепло подорожает, но не существенно. Если касаться стоимости на квадратный метр жилья, это будет незначительное увеличение», - сказал Ермек Кизатов, отвечая на вопросы журналистов.

Замакима добавил, что централизованное газоснабжение будет проходить поэтапно.

«Одномоментно мы отказываться от угля не будем. ТЭЦ будем переводить практически в течение ближайших пяти лет, это вместе со строительством ТЭЦ-3, в котором водогрейные котлы будут на газе. Поэтому существенного повышения цены на отопление жилья не будет. У частного сектора есть право выбора - топить углем или газом», - пояснил Ермек Кизатов.

По его словам, задача акимата - предоставить максимально комфортные условия для использования газа

Заместитель акима также подчеркнул, что в Нур-Султане газ не будет дешевле угля.

«На это есть два важных фактора. Первое - это транспортные расходы. Уголь поставляется из Павлодарской и Карагандинской областей, а газ транспортируется более чем на 1 тыс. километров. Транспортировка газа - это достаточно большие затраты. Второе – уголь на разрезах и газ на месторождении имеют большую разницу, поэтому это будет несколько дороже. Но при этом есть ряд преимуществ в газификации», - резюмировал Ермек Кизатов.