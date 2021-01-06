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С представителями миссии ОБСЕ встретились независимые наблюдатели в Караганде

Автор:  
Агата Мухамеджанова
6 Января 2021, 15:21
С представителями миссии ОБСЕ встретились независимые наблюдатели в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Региональный штаб по наблюдению за выборами при Профсоюзном центре Карагандинской области посетили представители миссии от ОБСЕ Анке Керл (Германия) и Кристина Богданова (Россия). Участники встречи обсудили готовность к выборам, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В беседе были затронуты вопросы, касающиеся обучения наблюдателей и предвыборной работы. Отмечено, что деятельность независимых наблюдателей направлена на законность, прозрачность, свободу и честность выборного процесса.

Во встрече приняли участие председатель молодёжного совета «Келешек» при Профсоюзном центре Карагандинской области Айжан Таубебаева, директор общественного объединения «Граждане Казахстана», представитель Штаба непартийных наблюдателей Дмитрий Полтаренко.

В Казахстане 10 января 2021 года пройдут выборы депутатов Мажилиса Парламента и маслихатов всех уровней.

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Жители Карагандинской области могут проверить себя в списках избирателей на сайте sailau09.kz либо позвонив в Единый координационный центр Senim109.


ОБСЕ   Карагандинская область   Выборы-2021  
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