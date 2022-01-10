С пониманием отнестись к принимаемым мерам призвал жамбылцев Бердибек Сапарбаев

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - С обращением к жителям Жамбылской области выступил глава региона Бердибек Сапарбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Уважаемые земляки! Сейчас в нашем регионе ситуация стабильная, однако это не означает, что угроза миновала. Активно продолжается военная операция по выявлению и задержанию злоумышленников. Просим строго соблюдать требования комендантского часа, режима ЧП и находиться дома. Отнеситесь, пожалуйста, с пониманием к принимаемым мерам», - сказал он.

Глава региона отметил, что в области в штатном режиме работают коммунальные предприятия, общественный транспорт, сформирован достаточной запас социально значимых товаров.

«Сейчас важнее всего целостность и светлое будущее нашей страны. Никто не имеет права нарушать покой жителей. В отношении провокаторов, преступников будут приняты жесткие меры. Мы все должны подумать о будущем, о спокойствии страны, о подрастающем поколении. Взрослые должны проявить ответственность за своих детей и следить за ними. Если вы увидели что-то подозрительное, то сразу сообщите в полицию по номеру 102. Если у вас есть оружие, то сдайте добровольно в ответственные органы», - сказал глава региона.

Бердибек Сапарбаев настоятельно рекомендовал жамбылцам не верить ложным сообщениям, а доверять только официальным источникам информации, не поддаваться на уловки провокаторов.

«Уважаемые жамбылцы! Выражаю благодарность всем за то, что в такое непростое время поддержали местную власть, сохраняли спокойствие. Наша сила в единстве, не забывайте об этом! Мы вместе обязательно преодолеем все трудности», - резюмировал Б.Сапарбаев.