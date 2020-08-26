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С понедельника открываются для посещения заповедники и нацпарки Казахстана

26 Августа 2020 16:45
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С понедельника открываются для посещения заповедники и нацпарки Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С 31 августа открываются для посещения заповедники и нацпарки Казахстана, передает МИА «Казинформ».

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Напомним, 26 августа на заседании Межведомственной комиссии под председательством заместителя Премьер-Министра РК Ералы Тугжанова был одобрен второй этап послаблений деятельности объектов.

С учетом достигнутого положительного эффекта Межведомственной комиссией принято решение с 31 августа т.г. возобновить деятельность ряда объектов, включая особо охраняемые природные территории: государственные национальные природные парки, заповедники, резерваты - для индивидуальных и организованных групп не более 15 человек, с соблюдением социального дистанцирования не менее 2-х метров, в масках.


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#Туризм   #Экология   #Здравоохранение   #Коронавирус   #Коронавирус в РК  
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