С понедельника открываются для посещения заповедники и нацпарки Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С 31 августа открываются для посещения заповедники и нацпарки Казахстана, передает МИА «Казинформ».

Напомним, 26 августа на заседании Межведомственной комиссии под председательством заместителя Премьер-Министра РК Ералы Тугжанова был одобрен второй этап послаблений деятельности объектов.

С учетом достигнутого положительного эффекта Межведомственной комиссией принято решение с 31 августа т.г. возобновить деятельность ряда объектов, включая особо охраняемые природные территории: государственные национальные природные парки, заповедники, резерваты - для индивидуальных и организованных групп не более 15 человек, с соблюдением социального дистанцирования не менее 2-х метров, в масках.