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С понедельника начнется поэтапное подключение жилых домов столицы к теплу
29 Сентября 2019 20:34
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С понедельника начнется поэтапное подключение жилых домов столицы к теплу. Об этом сообщил аким Нур-Султана Алтай Кульгинов, передает МИА «Казинформ».
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« В связи с погодными условиями соцобъекты, такие как школы, детские сады, больницы и поликлиники по поступившим заявкам уже подключили к отоплению. С завтрашнего дня поэтапно начнём подключать жилые дома и все другие объекты. Подключение займет несколько дней. Согласно правилам отопительный сезон начинается, когда среднесуточная температура ниже +10 градусов сохраняется в течение пяти дней. Тем временем, в столицу завезено порядка 130 тыс тонн угля, приобрести уголь можно в 11 точках в разных частях города», - отметил Алтай Кульгинов в своем аккаунте в Instagram .
Ключевые слова: Нур-Султан, Акимат,
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