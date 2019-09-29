С понедельника начнется поэтапное подключение жилых домов столицы к теплу

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С понедельника начнется поэтапное подключение жилых домов столицы к теплу. Об этом сообщил аким Нур-Султана Алтай Кульгинов, передает МИА «Казинформ».

« В связи с погодными условиями соцобъекты, такие как школы, детские сады, больницы и поликлиники по поступившим заявкам уже подключили к отоплению. С завтрашнего дня поэтапно начнём подключать жилые дома и все другие объекты. Подключение займет несколько дней. Согласно правилам отопительный сезон начинается, когда среднесуточная температура ниже +10 градусов сохраняется в течение пяти дней. Тем временем, в столицу завезено порядка 130 тыс тонн угля, приобрести уголь можно в 11 точках в разных частях города», - отметил Алтай Кульгинов в своем аккаунте в Instagram .