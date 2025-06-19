С помощью ООН в Казахстане обучили 40 региональных координаторов по планированию семьи

— За годы независимости нашей страны мы достигли положительных результатов по снижению материнской, перинатальной, неонатальной и детской смертности. С 1990 по 2015 год Казахстан достиг Целей развития тысячелетия. С 2015 по 2024 год ООН признала досрочное достижение Казахстаном Целей устойчивого развития по снижению материнской, детской и неонатальной смертности. Несмотря на достигнутые результаты, мы ставим перед собой амбициозные цели. Несмотря на то, что Казахстан в международном рейтинге уже занимает позиции рядом с развитыми европейскими странами, и в Средней Азии на сегодня неонатальная смертность является самой низкой, мы не успокаиваемся и идем дальше по улучшению качества оказания медицинской помощи матерям и детям, — сказала Ембергенова.

Спикер рассказала о принимаемых мерах по улучшению репродуктивного здоровья женщин в Казахстане. В частности, реализуется программа «Аналар саулығы» для улучшения индекса здоровья женщин и увеличения охвата профосмотрами, контрацепцией женщин фертильного возраста. Впервые в РК утвержден клинический протокол «Прегравидарная подготовка», с учетом международных требований и рекомендаций. Охват прегравидарной подготовкой с 34% в 2023 году вырос до 46% в 2024 году. Специалистами Фонда ООН в области народонаселения (ЮНФПА) подготовлены и обучены 40 региональных координаторов по прегравидарной подготовке и планированию семьи. Реализуются мероприятия по укреплению и сохранению репродуктивного здоровья подростков, совершенствованию детской гинекологии. Для сохранения здоровья и обеспечения благоприятных условий подросткам и молодежи в стране функционируют 103 молодежных центра здоровья.