С помощью ИИ переводят законы на английский язык в японском министерстве

Министерство юстиции Японии начало в пробном порядке применять искусственный интеллект для перевода японских законов на английский язык, передает агентство Kazinform со ссылкой на NHK World-Japan.

Этот шаг предпринимается в ответ на рост в стране и за рубежом спроса на ознакомление с японскими законами и правилами на английском языке при инвестировании в японские компании и недвижимость.

Японский Минюст начал в испытательном порядке внедрять искусственный интеллект для сокращения времени, необходимого для выполнения переводов.

Министерство выпускает переводы японских законов на английский язык с 2009 года, однако на публикацию англоязычных версий в среднем уходит около двух с половиной лет. Это связано с тем, что переводы выполняют чиновники, имеющие и другие обязанности. Кроме того, они не всегда обладают соответствующими переводческими навыками.

Министерство хочет сократить время, необходимое для перевода, примерно до одного года.

Если в ходе испытаний не будет выявлено никаких проблем, Минюст Японии намерен полностью внедрить ИИ в апреле следующего года.