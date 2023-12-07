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    03:00, 07 Декабрь 2023 | GMT +6

    С помощью ИИ переводят законы на английский язык в японском министерстве

    искусственный интеллект
    Фото: pixabay.com

    Министерство юстиции Японии начало в пробном порядке применять искусственный интеллект для перевода японских законов на английский язык, передает агентство Kazinform со ссылкой на NHK World-Japan.

    Этот шаг предпринимается в ответ на рост в стране и за рубежом спроса на ознакомление с японскими законами и правилами на английском языке при инвестировании в японские компании и недвижимость.

    Японский Минюст начал в испытательном порядке внедрять искусственный интеллект для сокращения времени, необходимого для выполнения переводов.

    Министерство выпускает переводы японских законов на английский язык с 2009 года, однако на публикацию англоязычных версий в среднем уходит около двух с половиной лет. Это связано с тем, что переводы выполняют чиновники, имеющие и другие обязанности. Кроме того, они не всегда обладают соответствующими переводческими навыками.

    Министерство хочет сократить время, необходимое для перевода, примерно до одного года.

    Если в ходе испытаний не будет выявлено никаких проблем, Минюст Японии намерен полностью внедрить ИИ в апреле следующего года.

    Теги:
    Япония Искусственный интеллект Мировые новости ИИ
    Мадина Гумарова
    Автор
    Мадина Гумарова
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