С помощью дронов и с вертолетов будут обследовать зоны подтоплений в СКО

В Северо-Казахстанской области уже месяц действует режим повышенной готовности к паводкам. По прогнозам синоптиков, активное таяние снега начнется в конце марта, передает корреспондент агентства Kazinform.

В этом году по области показатели осеннего увлажнения почвы больше на 67%, запас воды в снежном покрове составляет от 47 до 147 мм, превышая прошлогодние значения.

- Сложившаяся ситуация вызывает определенные опасения подтопления населенных пунктов, находящихся в зоне риска от талых вод. Местными исполнительными органами для реагирования на угрозы паводка создана группировка сил и средств, состоящая из 1 484 человек, 1 127 единиц техники, 71 единицы водооткачивающей техники, 297 мотопомп. Акиматы районов дополнительно приобретут 58 мотопомп. Проводятся конкурсные процедуры по заключению договоров на аренду дополнительной тяжелой инженерной техники. Заготовлено около девяти тыс. тонн инертного материала, 38 тыс. мешкотары, более 87 тонн ГСМ. Подготовлены 242 пункта приема эвакуируемого населения, - проинформировал на брифинге начальник департамента по чрезвычайным ситуациям Ерик Сарыбаев.

За паводком в регионе намерены следить с воздуха. По информации Е.Сарыбаева, из бюджета области выделили 130 млн тенге на оказание услуг по проведению аэровизуального обследования и эвакуации населения из зон затопления с привлечением вертолетов АО «КазАвиаСпас».

- В прошлом году акимат области передал на баланс департамента один беспилотный летательный аппарат для проведения мониторинга обстановки, поисковых работ в дневное и ночное время. Всего у нас пять беспилотников. На балансе акиматов районов имеются девять беспилотников, которые активно применяются для мониторинга паводковой обстановки, - сказал Е.Сарыбаев.

На проведение взрывных работ на реках в Айыртауском, им. Г.Мусрепова и Уалихановском районах выделили более 11 млн тенге.

Всего по области на учет взяли 87 населенных пунктов, подверженных паводкам, в которых проживают более пяти тыс. человек.