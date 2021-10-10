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    23:06, 09 Октябрь 2021 | GMT +6

    С помощью записи с видеокамер оправдали учителя физкультуры в Караганде

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    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Руководство школы опровергло обвинение, выдвинутое родителем 13-летнего ученика. Просмотрев записи видеокамер, мать подростка убедилась в том, что преподаватель не поднимал руку на подростка, и попросила прощения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Отдел образования города Караганды завершил служебную проверку по факту обвинения учителя физкультуры в том, что он поднял руку на ученика. По словам 13-летнего подростка, преподаватель несколько раз ударил его по затылку и протащил перед всем классом за капюшон толстовки. Однако на видеозаписи не было обнаружено подобное действие.

    «Мама мальчика, полицейские и руководство школы просмотрели вместе записи с видеокамер, установленные в спортзале школы. На видео нет фактов насилия. Записи с камер видеонаблюдения показали, что со стороны учителя физкультуры факта рукоприкладства не было. Мама ребенка уже принесла извинения за то, что не разобралась в ситуации и поспешила предать огласке непроверенные сведения. В здании школы № 34 проведен совет по профилактике правонарушений с участием педагогов, участковых инспекторов полиции и мамы учащегося седьмого класса. Проверка завершена», - рассказали в ГУ «Отдел образования Караганды».


    Теги:
    Образование Карагандинская область Происшествия
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