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С помощью соцопроса оценят уровень коррупции в СКО

Автор:  
Олеся Жуковень
6 Января 2021, 15:46
С помощью соцопроса оценят уровень коррупции в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области Антикоррупционная служба запустили онлайн-опрос по восприятию коррупции жителями региона, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента по противодействию коррупции, результаты исследования будут использовать в целях совершенствования антикоррупционной политики. Анкета состоит из прямых и косвенных вопросов. Респондент отвечает на вопросы анонимно, но указывая населенный пункт, где проживает.

«Опрос необходим для объективной оценки работы департамента и госорганов по противодействию коррупции в 2020 году. Он поможет оценить уровень коррупции у нас в регионе и увидеть общую картину. Пройти опрос может любой желающий, проживающий как в городе, так и в районах области. Для этого необходимо пройти по ссылке https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeprpQ-dvjedWSm9Xce-zHDWOPWjfwRn2x8L1AIMcL53M66Ig/viewform и ответить на несложные вопросы», - сказал первый заместитель руководителя департамента Нурлан Жахин.

Опрос будет проводиться с 6-го по 25-е января.


Северо-Казахстанская область   Коррупция   Общество  
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