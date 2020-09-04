С помощью нас удалось снизить социальную напряженность – Саида Таукелева о проекте «Общественный контроль»

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В непростой период пика волны коронавирусной инфекции в Казахстане при поддержке Министерства информации и общественного развития заработал проект «Общественный контроль». Корреспондент МИА «Казинформ» поговорил с координатором проекта по городу Алматы Саидой Таукелевой.

По словам Саиды Таукелевой, сейчас масштабная работа идет в городах Казахстана. Во всех городах есть свои координаторы, у которых 4 мониторинговые группы, работающие по разным направлениям.

«Это аптеки, медицинские учреждения: больницы и поликлиники, распределение гуманитарной помощи и прозрачность процесса, а также по соблюдение санитарно-эпидемиологических норм. Был зафиксирован ряд правонарушений во всех регионах, не только в Алматы. На местах координаторы взаимодействуют и ведут работу с представителями управления здравоохранения, идет совместная работа с представителями «СК-Фармация», если есть какие-либо недочеты, сразу проводится работа рекомендательного характера с главврачами. Мониторим наличие препаратов в больницах и поликлиниках, аптеках, проверяем мощности. Совместно в наших группах участвуют сотрудники антикоррупционного ведомства», - рассказала о проводимой работе Саида Таукелева.

Что касается проекта «Общественный контроль» – это в первую очередь организация, состоящая из действующих волонтерских объединений и общественных организаций,

«Вот этими силами неравнодушных добровольцев по всей республике мы ведем сплоченную работу. Задача в первую очередь показать прозрачность. Есть плодотворное участие регуляторов Министерства здравоохранения и Министерства информации и общественного развития. С их стороны направлены письма, есть допуск в медицинские учреждения, имеется диалог. После каждого рейда мы направляем акты, которые принимают в работу регулятор или непосредственно тот орган местного самоуправления, который локально может устранить нарушения», - отметила Саида Таукелева.

В то же время она обратила внимание, что динамика исправляется, как результат - отсутствие очередей в аптеках.

«Мы видим реальное оснащение медпрепаратами в больницах, видим наглядную работу снабжения в поликлиниках, что предусмотрено фондом медстрахования. Я считаю, что это прецедент, когда общественность за такие короткие сроки совместно с государством добились публичного совместного диалога, который в правовом поле позволяет видеть всю работу, моментально реагировать», - считает собеседник агентства.

Отдельно Саида Таукелева рассказала о допуске в медучреждения. Между Минздравом и Министерством информации и общественного развития подписан меморандум на основании которого был создан Общественный контроль.

«С каждым волонтером подписывается памятка, где расписан функционал. Проводим инструктаж, проходим тестирование, сдаем ПЦР. С письмом Минздрава о том, что Общественный контроль ведет работу по мониторингу, есть телефон и данные координаторов. Мы уведомляем представителей областных и городских управлений здравоохранения, за час или 40 минут созваниваемся и сообщаем о планах посетить объект. Допуск, сопроводительное письмо от Минздрава. Конечно же, стараемся все освещать в СМИ», - отметила она.

«Мы являемся неким информационным мостиком между населением и госструктурами. В данном случае мы не карательный орган. Наш мониторинг несет предупредительный характер. Наглядно хотим удостовериться, какие трудности испытывают медики, с какими проблемами сталкиваются пациенты, население, что в действительности происходит. То есть просто являемся медиаторами. С помощью нас слегка удалось снизить социальную напряженность, которая возникла в острый период», - подчеркнула Саида Таукелева.

Напомним, 11 июля министр здравоохранения Алексей Цой сообщил о том, что в стране создается Общественный контроль из людей, готовых взглянуть независимо на ситуацию внутри медицинских организаций.

По словам советника министра информации и общественного развития, координатора проекта «Общественный контроль» со стороны МИОР Лимы Диас, контроль в первую очередь нужен , «чтобы помочь врачам, а не препятствовать их и без того нелегкой работе».

По поручению министра информации и общественного развития Аиды Балаевой информационную поддержку акции «Народный контроль» оказывает АО «МИА «Казинформ».



