С помощью «индекса плова» будут оценивать инфляцию в Узбекистане

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – Оценивать инфляцию в Узбекистане теперь будут с помощью «индекса плова», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Государственного комитета Республики Узбекистан по статистике.

Как пояснили в ведомстве, многие страны мира проецируют свою «персональную инфляцию» на конкретные продукты питания. Из них наиболее широко используемым методом в мире является «индекс биг-мака». Гамбургер доступен во многих странах мира и имеет достаточное количество пищевых ингредиентов (хлеб, сыр, мясо, овощи и т.д.) для того, чтобы считаться универсальным фактором в национальной экономике. Цена его производства варьируется от страны к стране, а также зависит от сырья, труда, аренды и др. По мнению экспертов, такой метод позволяет сопоставлять стоимость валют в странах со схожим уровнем дохода, особенно в условиях риска резких колебаний валютного курса и неблагоприятных кризисных условий экономики.

«В большинстве европейских государств «индекс биг-мака» и в России «индекс оливье» основаны на специфике каждой страны. Между тем наиболее популярным для нашей республики будет формирование данных «Индекса плова». Госкомстат Республики Узбекистан составил перечень ингредиентов для приготовления 1 кг плова на крупных предприятиях общественного питания (в том числе центрах плова), расположенных во всех областных центрах страны, а также информацию об их стоимости (ценах)», - сообщили в Госкомстате.

При этом формирование индекса будет состоять из нескольких этапов. Сначала изучение количества ингредиентов, необходимых для приготовления 1 кг плова во всех регионах страны, и составление перечня в среднем по стране ингредиентов. Затем будет проводиться регистрация средней цены плова за 1 порцию на предприятиях общественного питания в регионах, а также рассчитываться стоимость 1 кг приготовленного плова. И, наконец, проводиться анализ изменения стоимости 1 кг приготовленного плова с заданной периодичностью.