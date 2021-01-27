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    20:51, 26 Январь 2021 | GMT +6

    С помощью газоанализатора проверяют дома многодетных семей в Усть-Каменогорске

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    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – Спасатели Усть-Каменогорска обходят дома многодетных семей и проверяют состояние отопительных печей с помощью газоанализаторов, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента по чрезвычайным ситуациям ВКО.

    В ДЧС ВКО сообщили, что рейд с применением специального прибора газоанализатора «Колион-1» проходит совместно со специалистами исследовательской испытательной пожарной лаборатории ДЧС ВКО.

    Специалисты с помощью оборудования проверили состояние печей в жилых домах, где проживают многодетные семьи. Как показал прибор, превышений концентрации пока​ не зарегистрировано, однако случаи отравления угарным газом в Восточном Казахстане с начала отопительного периода привели к тому, что​ пострадал 61 человек, погибли 10 жителей.

    Отметим, что данные профилактические мероприятия спасателей имеют большое значение в сфере предупреждения несчастных случаев и на примере позволяют владельцам домов показать, как опасно применять печи с трещинами, нечищеными дымоходами и закрытыми заслонками.

    С помощью специального оборудования можно проанализировать риск попадания угарного газа в жилище. «Колион-1» показывает определенную отметку, насколько безопасен воздух в доме. Чаще всего превышения предельно допустимой нормы приводят к отравлению - всему виной отсутствие тяги​ в печах, неисправность отопительного котла, закрытая заслонка, наличие трещин.​

    ​«Сам по себе угарный газ не имеет цвета, запаха его трудно обнаружить в жилом помещении, в этом вся опасность. Применение оборудования позволяет проанализировать состояние печей в жилых домах», - отметили в ДЧС ВКО.

    ​ По итогам рейдов спасатели решили продолжить практику применения «Колион-1» в сфере предупреждения случаев отравлений угарным газом.

    Фото: пресс-служба ДЧС ВКО


    Теги:
    МЧС Восточно-Казахстанская область Общество Безопасность
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