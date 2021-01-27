С помощью газоанализатора проверяют дома многодетных семей в Усть-Каменогорске
В ДЧС ВКО сообщили, что рейд с применением специального прибора газоанализатора «Колион-1» проходит совместно со специалистами исследовательской испытательной пожарной лаборатории ДЧС ВКО.
Специалисты с помощью оборудования проверили состояние печей в жилых домах, где проживают многодетные семьи. Как показал прибор, превышений концентрации пока не зарегистрировано, однако случаи отравления угарным газом в Восточном Казахстане с начала отопительного периода привели к тому, что пострадал 61 человек, погибли 10 жителей.
Отметим, что данные профилактические мероприятия спасателей имеют большое значение в сфере предупреждения несчастных случаев и на примере позволяют владельцам домов показать, как опасно применять печи с трещинами, нечищеными дымоходами и закрытыми заслонками.
С помощью специального оборудования можно проанализировать риск попадания угарного газа в жилище. «Колион-1» показывает определенную отметку, насколько безопасен воздух в доме. Чаще всего превышения предельно допустимой нормы приводят к отравлению - всему виной отсутствие тяги в печах, неисправность отопительного котла, закрытая заслонка, наличие трещин.
«Сам по себе угарный газ не имеет цвета, запаха его трудно обнаружить в жилом помещении, в этом вся опасность. Применение оборудования позволяет проанализировать состояние печей в жилых домах», - отметили в ДЧС ВКО.
По итогам рейдов спасатели решили продолжить практику применения «Колион-1» в сфере предупреждения случаев отравлений угарным газом.
Фото: пресс-служба ДЧС ВКО