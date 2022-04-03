С помощью электронных браслетов будут следить за акмолинскими осужденными

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Инновационные электронные средства слежения – браслеты - будут применяться к осужденным, состоящим на учетах служб пробации, которым решением суда назначено наказание - ограничение свободы, а также к условно осужденным лицам. ​ ​ Подучетные смогут без ограничений заниматься обычными повседневными делами и даже ​ принимать водные процедуры, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы ДУИС по Акмолинской области, тема применения ​ электронных браслетов рассматривалась много лет, и сегодня эти средства слежения за осужденными вполне соответствуют велению времени и технологиям.

«Браслет, который будет носить осужденный весь срок наказания, не снимая, предполагает снижение совершения преступлений, нарушений общественного порядка, в некотором роде это стимулирование правопослушного поведения подучетных», - пояснила пресс-секретарь ведомства Ирина Горнова.

​Уже сегодня один из ​ подучетных службы пробации города Кокшетау, который по решению суда приговорен ​ к ограничению свободы, на момент проверки по месту жительства отсутствовал без уважительной ​ причины, тем самым заслужил предупреждение о замене наказания на «лишение свободы». Срок наказания у Георгия один год, а за повторное аналогичное нарушение он может получить срок в виде лишения свободы.

«Наверное, это лучше, потому что соблазн выйти куда-то велик, а так уже знаешь, что однозначно нельзя. Для осужденных это шанс не совершить правонарушение», - поделился Георгий.

​«Подучетные пробационного контроля должны строго соблюдать возложенные судом обязанности. Не покидать место жительство в свободное от работы время, не выезжать за пределы административно территориальной единицы без уведомления службы пробации, не посещать общественные места, в частности, кафе, бары, рестораны, реализующие алкогольные напитки. Думаю, электронные браслеты ​ не только облегчат службу сотрудников пробации, но и будут тем самым сдерживающим фактором для осужденных», - добавил начальник отдела службы пробации ДУИС Азамат Идрисов.