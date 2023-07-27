С помощью дронов патрулируют водоемы костанайские спасатели

КОСТАНАЙ.КАЗИНФОРМ — Костанайские спасатели патрулируют водоемы с помощью дронов. В целях контроля за обстановкой на водоемах области, спасатели ДЧС Костанайской области проводят ежедневное патрулирование в местах, где купание запрещено, передает корреспондент МИА «Казинформ».



Проводя профилактические рейдовые мероприятия, спасатели постоянно напоминают отдыхающим о правилах безопасного поведения на воде, распространяют агитационные материалы в виде памяток и листовок. Однако не каждый отдыхающий это учитывает, в результате чего на водоемах случаются ЧП.

«С начала купального сезона спасено 9 человек, в том числе 1 подросток. В разрезе районов это - 4 спасенных в Костанае, - 4, в Житикаре - 4, на Каратомарском водохранилище - на территории Б.Майлинского района спасен 1 человек. Во время рейдовых мероприятий спасатели используют дроны для обеспечения и контроля безопасности на воде»,- сообщили в ДЧС области.

На сегодняшний день спастелями уже проведено свыше 3 тысяч бесед с отдыхающими.

«Спасатели будут следить за безопасностью на воде, в том числе с помощью дронов, до окончания купального сезона. Сотрудники ДЧС еще раз призывают граждан не купаться в не оборудованных местах во избежание трагических происшествий на воде!», - заключили в ведомстве.