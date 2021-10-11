С помощью беспилотника изучают обстановку в районе нового взрыва в Байзакском районе

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – На месте нового взрыва на военных складах в Байзакском районе находятся представители РгК «Юг» и акимата Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Напомним, около 7.20 утра 10 октября на территории склада инженерных боеприпасов в районе переезда Кайнар Байзакского района Жамбылской области зафиксирован взрыв . Пострадавших нет. Произошло срабатывание поврежденного ранее взрывоопасного предмета. В дальнейшем специалисты не исключают подобные случаи. Кроме того, на территории склада будет производиться контролируемое уничтожение боеприпасов.

Как сообщили в пресс-службе Таразского гарнизона Медиа-центра МО РК, на месте происшедшего в Байзакском районе находятся заместитель акима Жамбылской области Рустем Даулет, руководство района. Вместе с командующим войсками регионального командования «Юг» генерал-майором Кайдаром Каракуловым они обсудили ситуацию.

Для анализа и контроля обстановки в небо запущен беспилотный летательный аппарат Sky Lark, изображение с которого подается на экран на земле.

Отмечается, что на данный момент задымления и возгорания в районе склада боеприпасов нет. Ситуация находится под контролем руководства регионального командования «Юг».

Во время взрыва никто не пострадал, так как никого рядом не было. Ранним утром работы на территории воинской части не проводились, люди здесь не находились. Дальнего разлета осколков и фрагментов в результате взрыва не было, поэтому повреждений зданий нет.

Напомним, 26 августа в воинской части близ села Кайнар в Байзакском районе Жамбылской области, произошло возгорание возле одного из складов, затем последовала серия взрывов, причины которых устанавливаются. Число погибших при взрыве в Жамбылской области достигло 17 человек. Среди погибших - сотрудники департамента по чрезвычайным ситуациям, прокуратуры и военнослужащие.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил 29 августа Днем общенационального траура в связи с взрывами на складе инженерных боеприпасов в воинской части в Байзакском районе Жамбылской области. Сейчас в Байзакском районе полным ходом идут восстановительные работы.

О расследовании причин взрывов на военных складах в Байзакском районе и о поисках погибших рассказал на брифинге в Таразе аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев, отметив, что он всегда на связи с РгК «Юг», держит на контроле и поддерживает связь с родителями пропавшего.

Министр по чрезвычайным ситуациям РК Юрий Ильин в эксклюзивном интервью корреспонденту МИА «Казинформ» подробнее рассказал о взрывах на воинском складе боеприпасов в Жамбылской области.