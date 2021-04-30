КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – В Акмолинской области с помощью базы АДИС «Папилон» установлена личность неизвестного мужчины, труп которого был найден недалеко от столицы, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции региона.

24 апреля 2021 года в дежурную часть отдела полиции Целиноградского района поступило телефонное сообщение от 16-летнего подростка о том, что в поселке Косшы на территории недостроенного дома за мечетью, возле заброшенного здания на пустыре обнаружил труп мужчины азиатской внешности, возраст примерно 45-50 лет.

«В ходе осмотра места происшествия полицейские каких-либо устанавливающих личность документов и личных вещей не обнаружили. Однако эксперты-криминалисты по отпечаткам пальцев определили, что идентификация совпадает с 37-летним жителем города Караганды. Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления истинных причин смерти мужчины», - пояснили в ведомстве.

Как добавили полицейские, сегодня на службе у криминалистов имеются самые современные средства. Среди них - электронно-оптические приборы, цифровая фото-, аудио- и видеоаппаратура, компьютерные системы и программные комплексы, с помощью которых раскрыто множество преступлений, установлены личности граждан.

«Одно из средств, помогающих в поиске преступников, - автоматизированная дактилоскопическая информационно-поисковая система «Папилон», которая обеспечивает создание, хранение и использование электронной базы данных дактилоскопических карт и следов рук, изъятых с нераскрытых преступлений. Также ведется компьютерный учет лиц, представляющих оперативный интерес, который сформирован на базе автоматизированной информационно-поисковой системы «Образ++». Эта система позволяет провести проверку следов рук, изъятых при осмотре мест происшествий, и установить лиц, возможно, причастных к совершению преступлений в течение дежурных суток», - рассказали в ведомстве.

С начала года по базе данных АДИС «Папилон» в области идентифицированы по отпечаткам пальцев 79 преступлений. Кроме того, установлены личности девяти неопознанных трупов.⠀

Пройти процедуру дактилоскопии при желании может любой гражданин. Она абсолютно безвредна, безопасна и строго конфиденциальна. В сводки происшествий практически ежедневно попадают случаи с потерявшимися людьми. Помочь человеку в такой ситуации можно по отпечаткам пальцев.