С помощью Ashyq выявлено более трех тысяч посетителей с «красным» и «желтым» статусами - Минздрав

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С момента внедрения Ashyq выявлено 3 256 посетителей с «красным» и «желтым» статусами. Об этом заявил министр здравоохранения РК Алексей Цой на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В целях сохранения баланса между деятельностью объектов предпринимательства и эпидемиологической ситуацией с 18 января в пилотном режиме запущен проект «Ashyq», который с 26 апреля масштабирован на всю страну», - сказал Алексей Цой.

Глава Минздрава добавил, что на сегодня система Ashyq включает в себя около 6 тысяч объектов всех сфер деятельности, зарегистрировано 1 млн 400 тысяч пользователей.

«Вместе с тем, с момента внедрения Ashyq выявлено 3 256 посетителей с «красным» и «желтым» статусами, из них 1 867 больных с положительным результатом ПЦР-теста и 1 389 контактных лиц», - отметил Алексей Цой.

По информации Минздрава, с 12 мая в пилотном режиме в аэропортах городов Нур-Султан и с 21 мая в Алматы также используется приложение Ashyq, что позволило выявить 37 больных с положительным результатом ПЦР-теста и 37 контактных лиц и обезопасить персонал и посетителей.