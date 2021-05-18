РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    09:51, 18 Май 2021 | GMT +6

    С помощью Ashyq выявлено более трех тысяч посетителей с «красным» и «желтым» статусами - Минздрав

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С момента внедрения Ashyq выявлено 3 256 посетителей с «красным» и «желтым» статусами. Об этом заявил министр здравоохранения РК Алексей Цой на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В целях сохранения баланса между деятельностью объектов предпринимательства и эпидемиологической ситуацией с 18 января в пилотном режиме запущен проект «Ashyq», который с 26 апреля масштабирован на всю страну», - сказал Алексей Цой.

    Глава Минздрава добавил, что на сегодня система Ashyq включает в себя около 6 тысяч объектов всех сфер деятельности, зарегистрировано 1 млн 400 тысяч пользователей.

    «Вместе с тем, с момента внедрения Ashyq выявлено 3 256 посетителей с «красным» и «желтым» статусами, из них 1 867 больных с положительным результатом ПЦР-теста и 1 389 контактных лиц», - отметил Алексей Цой.

    По информации Минздрава, с 12 мая в пилотном режиме в аэропортах городов Нур-Султан и с 21 мая в Алматы также используется приложение Ashyq, что позволило выявить 37 больных с положительным результатом ПЦР-теста и 37 контактных лиц и обезопасить персонал и посетителей.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК
    Сейчас читают
    Сегодня, 19:12
    Президент провел совещание по вопросу возврата незаконно приобретенных активов
    Сегодня, 19:00
    МНЭ РК, Visa и ассоциация женщин-предпринимателей «ASMAR» подписали меморандум
    Сегодня, 18:50
    Абай Центр - оазис казахстанской культуры в Вашингтоне
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!