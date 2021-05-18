С помощью Ashyq выявлено более трех тысяч посетителей с «красным» и «желтым» статусами - Минздрав
«В целях сохранения баланса между деятельностью объектов предпринимательства и эпидемиологической ситуацией с 18 января в пилотном режиме запущен проект «Ashyq», который с 26 апреля масштабирован на всю страну», - сказал Алексей Цой.
Глава Минздрава добавил, что на сегодня система Ashyq включает в себя около 6 тысяч объектов всех сфер деятельности, зарегистрировано 1 млн 400 тысяч пользователей.
«Вместе с тем, с момента внедрения Ashyq выявлено 3 256 посетителей с «красным» и «желтым» статусами, из них 1 867 больных с положительным результатом ПЦР-теста и 1 389 контактных лиц», - отметил Алексей Цой.
По информации Минздрава, с 12 мая в пилотном режиме в аэропортах городов Нур-Султан и с 21 мая в Алматы также используется приложение Ashyq, что позволило выявить 37 больных с положительным результатом ПЦР-теста и 37 контактных лиц и обезопасить персонал и посетителей.