С поддельными правами разъезжал по Кокшетау житель СКО

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – 20-летний житель СКО разъезжал по Кокшетау с поддельным водительским удостоверением, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции Акмолинской области.

Как сообщили в ведомстве, 4 ноября экипажем автопатруля «Аскер-8» на одной из улиц областного центра остановлен автомобиль марки «Mitsubishi Galant», которым управлял 20-летний житель СКО.

«Основанием остановки транспортного средства послужило нарушение ПДД, предусмотренного статьей «Непредоставление преимущества в движении пешеходам или иным участникам дорожного движения». При проверке документов выявлено, что водитель предоставил сотрудникам полиции поддельное водительское удостоверение», - пояснили в ведомстве.

Полицейскими составлен еще один административный протокол по статье «Управление транспортным средством лицом без документов и не имеющим права управления».

Кокшетауские стражи порядка также начали досудебное производство по статье «Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, штампов, печатей, бланков, государственных знаков почтовой оплаты, государственных наград». Следственные действия продолжаются.