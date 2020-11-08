+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 5 °С
Алматы: 19 °С
USD 432.43 EUR 512.52
RUB 5.57 CNY 65.33
Скачать
Новости
Вся лента >>>

С поддельными правами разъезжал по Кокшетау житель СКО

8 Ноября 2020 13:16
Поделиться:
С поддельными правами разъезжал по Кокшетау житель СКО

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – 20-летний житель СКО разъезжал по Кокшетау с поддельным водительским удостоверением, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции Акмолинской области.

Новости по теме
Пьяных водителей лишили прав и арестовали в Карагандинской области
Более 100 человек во время карантина обнаружили в одном из ночных клубов столицы Пьяным сел за руль водитель автобуса в Петропавловске В краже посылок со склада «Казпочты» подозревают жителя столицы

Как сообщили в ведомстве, 4 ноября экипажем автопатруля «Аскер-8» на одной из улиц областного центра остановлен автомобиль марки «Mitsubishi Galant», которым управлял 20-летний житель СКО.

«Основанием остановки транспортного средства послужило нарушение ПДД, предусмотренного статьей «Непредоставление преимущества в движении пешеходам или иным участникам дорожного движения». При проверке документов выявлено, что водитель предоставил сотрудникам полиции поддельное водительское удостоверение», - пояснили в ведомстве.

Полицейскими составлен еще один административный протокол по статье «Управление транспортным средством лицом без документов и не имеющим права управления».

Кокшетауские стражи порядка также начали досудебное производство по статье «Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, штампов, печатей, бланков, государственных знаков почтовой оплаты, государственных наград». Следственные действия продолжаются.


Подписывайтесь на наш канал:

#Акмолинская область   #Борьба с преступностью   #Происшествия   #Регионы  
Поделиться:

Автор:

Оксана Матасова

Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Умбет Шолпан
Умбет Шолпан
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Сафаргалиева Малика
Сафаргалиева Малика
954-047
rusred@inform.kz

Архив