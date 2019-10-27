С почестями встретили одну из победительниц «Бала Дауысы» Альфию Тлеккабыл в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – 13-летнюю Альфию Тлеккабыл, занявшую второе место в финале четвёртого сезона Национального песенного конкурса «Бала Дауысы», встретили родные и близкие, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В Алматы завершился финал четвёртого сезона Национального песенного конкурса «Бала дауысы». Он проходил в южной столице Казахстана с 25 по 27 октября на сцене Дворца республики. Участниками конкурса стали 17 детей из всех регионов страны, которые исполняли авторские детские композиции, написанные в рамках конкурса. По итогам конкурса победительницей была признана юная певица из Актау Динара Каржаубай, второе место завоевала восходящая звездочка из Атырау Альфия Тлеккабыл. Девочке на днях исполнилось 13 лет, в качестве приза она получила свой первый золотой диск с новой авторской песней «Акку Арманы».





«Еще в апреле этого года я прошла региональный этап конкурса, где вместе со мной принимали участие сразу 200 юных исполнителей из Атырауской области, но именно мне посчастливилось представлять наш регион на такой большой сцене. Я нисколько не сожалею, что заняла 2 место, ведь это для меня, как для начинающей артистки, большой опыт, теперь я уверена, что свое будущее свяжу с музыкой», - рассказала Альфия Тлеккабыл.

Альфия - воспитанница театральной студии «Мелоди», вот уже два года она занимается вокалом под руководством своего педагога Ани Цатыниани. На конкурсе наставницей девочки выступила известная казахстанская певица Динара Султан. Альфия является ребёнком с особыми потребностями, девочка не видит с детства, но у нее замечательный слух и прекрасный голос.

«Нам приходится заниматься в три раз больше, чтобы выступать наравне со здоровыми детьми. Это очень сложно, но мы стараемся. Хочу сказать, что организация конкурса была на высшем уровне. В звёздном доме дети находились с 11 октября, где с ними занимались опытные педагоги и мастера. Альфия познакомилась сразу с семнадцатью звёздами отечественной эстрады, получила большое вдохновение и много положительных эмоций. У нашей девочки еще все впереди, поэтому второе место – это своего рода стимул к дальнейшим победам», - поделилась мама юной артистки из Атырау Жанаргуль Нигметова.

Отметим, что Альфия занимается не только вокалом, но и профессионально играет на фортепиано. В семье девочка младшая, у Альфии есть трое старших братьев.



