С победы начала выступление на Australian Open Елена Рыбакина

МЕЛЬБУРН. КАЗИНФОРМ - Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина в своем стартовом матче на Australian Open победила россиянку Веру Звонарёву, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.

В федерации сообщили, что соперницы провели этот матч в затяжной равной борьбе. После проигрыша первого сета Рыбакина начала действовать более агрессивно и точно, что позволило ей забрать вторую партию.

В начале решающего сета теннисистки обменялись брейками и уверенно держали свои подачи. Дожать соперницу Елена Рыбакина смогла лишь в 10-м гейме. На своей подаче Звонарёва допустила ошибки, чем моментально воспользовалась казахстанка.

За 2 часа и 4 минуты матча Рыбакина четырежды подала на вылет и реализовала пять брейк-пойнтов, допустив четыре двойные ошибки. Счёт личных встреч оппоненток стал 1:0 в пользу казахстанки.

Во втором круге Australian Open Елена сыграет с француженкой Фионой Ферро. Ранее между собой спортсменки встречались два раза. В 2020 году на турнире в Санкт-Петербурге победу одержала Рыбакина - 6:3, 6:4. На Открытом чемпионате Франции виктория была на стороне Ферро - 6:3, 4:6, 6:2.