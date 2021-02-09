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    19:20, 08 Февраль 2021 | GMT +6

    С победы начала выступление на Australian Open Елена Рыбакина

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    МЕЛЬБУРН. КАЗИНФОРМ - Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина в своем стартовом матче на Australian Open победила россиянку Веру Звонарёву, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.

    В федерации сообщили, что соперницы провели этот матч в затяжной равной борьбе. После проигрыша первого сета Рыбакина начала действовать более агрессивно и точно, что позволило ей забрать вторую партию.

    В начале решающего сета теннисистки обменялись брейками и уверенно держали свои подачи. Дожать соперницу Елена Рыбакина смогла лишь в 10-м гейме. На своей подаче Звонарёва допустила ошибки, чем моментально воспользовалась казахстанка.

    За 2 часа и 4 минуты матча Рыбакина четырежды подала на вылет и реализовала пять брейк-пойнтов, допустив четыре двойные ошибки. Счёт личных встреч оппоненток стал 1:0 в пользу казахстанки.

    Во втором круге Australian Open Елена сыграет с француженкой Фионой Ферро. Ранее между собой спортсменки встречались два раза. В 2020 году на турнире в Санкт-Петербурге победу одержала Рыбакина - 6:3, 6:4. На Открытом чемпионате Франции виктория была на стороне Ферро - 6:3, 4:6, 6:2.


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