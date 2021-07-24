С победы начал свое выступление на Олимпиаде казахстанский боксер Серик Темиржанов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – С победы начал свое выступление на Олимпиаде казахстанский боксер Серик Темиржанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В весовой категории до 57 килограммов Серик Темиржанов уверенно одолел боксера из Венгрии Ролана Гароса.

Уже в первом раунде казахстанец отправил своего соперника в технический нокдаун, рефери пришлось открыть счет. Во втором раунде ситуация повторилась.

В третьем раунде наш соотечественник не упустил лидерство и по итогам трех раундов по решению судей уверенно победил своего соперника.

Бой казахстанец выиграл со счетом 5:0 (30:27, 30:27, 30:27, 30:25, 30:25).