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С победы начал свое выступление на Олимпиаде казахстанский боксер Серик Темиржанов

24 Июля 2021 09:52
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С победы начал свое выступление на Олимпиаде казахстанский боксер Серик Темиржанов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – С победы начал свое выступление на Олимпиаде казахстанский боксер Серик Темиржанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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В весовой категории до 57 килограммов Серик Темиржанов уверенно одолел боксера из Венгрии Ролана Гароса.

Уже в первом раунде казахстанец отправил своего соперника в технический нокдаун, рефери пришлось открыть счет. Во втором раунде ситуация повторилась.

В третьем раунде наш соотечественник не упустил лидерство и по итогам трех раундов по решению судей уверенно победил своего соперника.

Бой казахстанец выиграл со счетом 5:0 (30:27, 30:27, 30:27, 30:25, 30:25).


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#Соотечественники   #Спорт   #Олимпиада  
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Автор:

Серик Сабеков

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