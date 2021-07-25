С победой олимпийца Елдоса Сметова поздравил Бердибек Сапарбаев

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Жамбылский дзюдоист Елдос Сметов принес первую олимпийскую медаль в копилку сборной Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Напомним, вчера в Токио состоялся поединок за бронзовую награду Олимпийских игр. Елдос Сметов принес первую награду в актив #teamKZ. Жамбылский спортсмен, выступающий в весовой категории до 60 кг, в сложном поединке одолел Торнике Чакадуа из Нидерландов. В полуфинальной схватке Сметов уступил японцу Наохисе Такато. По словам Елдоса, он боролся за «золото» .

Как пояснили в областном управлении спорта, на Олимпиаде выступают пять жамбылских спорстменов. Помимо Елдоса, это таэквондист Руслан Жапаров, борец вольного стиля Алишер Ергали, боксер Абильхан Аманкул и ватерполист Алтай Алтаев.

В первом раунде турнира Елдос Сметов не участвовал благодаря высокому рейтингу, попав сразу же в одну восьмую финала, где уверенно обыграл турецкого дзюдоиста Мехрадже Аккуса. Затем в четвертьфинале была убедительная победа над корейским спортсменом Ким Вон Джином, а в полуфинале сражение с главным фаворитом турнира, Наохисо Такатой завершилось вничью, и только в дополнительное время победу одержал японский дзюдоист.

Аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев поздравил с победой Елдоса Сметова.

«Поздравляю нашего земляка, известного дзюдоиста Елдоса Сметова, с бронзовой медалью, завоеванной на XXXII летних Олимпийских играх. Он в очередной раз продемонстрировал свое безупречное спортивное мастерство и волю к победе. Самоотдача и упорство помогли ему в напряженной борьбе вырвать победу у соперников и принести Казахстану первую медаль. Надежды болельщиков оправданы. Желаю Елдосу новых побед и достижений!», — отметил аким области.

Напомним, воспитанник жамбылского спорта также является серебряным призером Олимпиады 2016 года в Рио-де-Жанейро, где мастер спорта Республики Казахстан международного класса, Сметов доказал, что его предыдущие победы, в частности успех 2015 года на чемпионате мира в Астане, неслучайны. За небольшой промежуток времени с 2010 года жамбылский спортсмен успел завоевать золотую и бронзовую медали чемпионата мира среди молодежи (2010, 2011 годы). В 2013 году он взял бронзу на чемпионате Азии в Бангкоке, серебро на этапе Гран-при в Самсуне и этапе Кубка Европы в Тбилиси, золото на открытом Кубке Европы по дзюдо в Варшаве, в 2014 – золото на Азиатских Играх в Инчхоне. Чемпионом мира по дзюдо Елдос Сметов стал в 2015 году, победив на финальном этапе соревнований казахстанца Рустама Ибраева.